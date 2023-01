Število žrtev v Dnipru naraslo na 20: 'Pokopali bomo tudi ruske teroriste'

Iz ruševin devetnadstropnega stanovanjskega bloka v Dnipru so doslej rešili več kot 40 ljudi, iskanje pogrešanih pa se nadaljuje, je še sporočil guverner mesta Valentin Rezničenko. Med smrtnimi žrtvami napada je tudi 15-letnica. V napadu je bilo popolnoma uničenih 72 stanovanj v poslopju, še 230 jih je bilo poškodovanih.

Zakaj je raketa zadela stanovanjsko zgradbo, zaenkrat še ni jasno. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je Rusija za napad uporabila protiladijsko raketo dolgega dosega Kh-22 sovjetske izdelave. Rakete so bile zasnovane za napad na letalonosilke, izstreljene pa so iz strateških bombnikov Tu-22 in Tu-95.

"Tako so sovjetski generali sanjali o potopitvi ameriških letalonosilk v imenu idealov komunizma. Sovjetske zveze že dolgo ni več. Pokopali bomo tudi ruske teroriste," je zapisalo ministrstvo v objavi na Twitterju.