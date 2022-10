Stoltenberg: Putinova zmaga v Ukrajini bi predstavljala grožnjo za vse nas

"Če Putin zmaga, to ne bo samo poraz za Ukrajino, ampak tudi poraz in nevarnost za vse nas. Ker bo svet bolj nevaren, mi pa bomo bolj ranljivi za nadaljnjo rusko agresijo," je pred sredinim začetkom dvodnevnega zasedanja obrambnih ministrov Nata povedal generalni sekretar zavezništva.

Zaveznice morajo zato še naprej nuditi podporo Ukrajini, pri čemer pa se praznijo tudi njihova skladišča z vojaško opremo in orožjem, je dejal Stoltenberg. "Zato zdaj razpravljamo, kako okrepiti proizvodnjo, da bi ponovno napolnili skladišča z opremo in še naprej pomagali Ukrajini," je pojasnil. Na zasedanju ministrov za obrambo v sredo in četrtek pričakuje odločitev o tem, kako uporabiti Natov proces načrtovanja, da bi okrepili proizvodnjo vojaške opreme.