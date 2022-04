Strah pred uporabo kemijskega orožja: 'Rusija je v Mariupolu uporabila neznano snov'

Medtem na Zahodu narašča strah, da je Rusija pripravljena uporabiti kemično orožje, tudi proti civilistom, kar je sicer po mednarodnih konvencijah prepovedano. Še več – po besedah vodje odbora ukrajinskega parlamenta za vključitev Ukrajine v EU Ivane Klimpuš naj bi Rusi v Mariupolu to že uporabili. "Rusija je uporabila neznano snov, najverjetneje gre za kemično orožje," je dejala. Žrtve so imele hude dihalne stiske, pri nekaterih se je pojavila odpoved dihanja, poroča SkyNews , ki sicer dodaja, da teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

Francoski policisti in forenziki so medtem prispeli v Ukrajino z namenom, da bi oblastem pomagali pri preiskavah domnevnih ruskih vojnih zločinov, potem ko je bilo v mestih v okolici Kijeva odkritih več sto trupel civilistov. Rusija pa je francosko skupino že obtožila pristranskosti in opozorila, da bo poskušala omadeževati ugled Moskve.

Predstavniki zahodnih držav in Ukrajine so že v preteklosti svarili, da bi se lahko Rusija v svoji invaziji na Ukrajino zatekla k uporabi bolj skrajnih ukrepov, tudi kemičnega orožja, a doslej tovrsten napad še ni bil potrjen.

Da so seznanjeni s poročili, je potrdil tudi tiskovni predstavnik ameriškega Pentagona John Kirby , ki je dodal, da jih ne morejo potrditi. "Ta poročila, če so resnična, so zelo zaskrbljujoča in odražajo skrbi, ki smo jih imeli glede ruske možnosti uporabe različnih sredstev za nadzor, vključno s solzivcem, pomešanim s kemičnimi snovmi," je dejal.

Pomočnik župana Mariupola Petro Andruščenko pa je na Telegramu zapisal, da tovrsten napad "trenutno ni potrjen" . "Čakamo na uradne informacije vojske," je zapisal. Da je ruski dron nad vojake in civiliste v Mariupolu spustil "strupeno snov" , je že pred tem v ponedeljek zatrdil nacionalistični bataljon Azov, ki je obenem navajal, da naj bi ljudje doživljali dihalne odpovedi in nevrološke težave.

"Obstajajo poročila, da so ruske sile morda uporabile kemične snovi v napadu na ljudi v Mariupolu. S partnerji si prizadevamo ugotoviti podrobnosti," je v ponedeljek na Twitterju zapisala britanska zunanja ministrica Liz Truss . Kot je dodala, bi bila uporaba tovrstnega orožja izjemno stopnjevanje konflikta, od ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega režima pa da bodo terjali pojasnila in odgovornost.

Tudi britanski in ameriški obveščevalci so že včeraj opozarjali, da obstaja "resna zaskrbljenost" , da bi Rusija lahko uporabila kemično ali biološko orožje, čeprav je podpisana pod Konvencijo o kemičnem orožju iz leta 1997, ki prepoveduje razvoj, uporabo ali kopičenje zalog teh vrst orožij.

Francoski ministrstvi za notranje zadeve in pravosodje sta sporočili, da sta s skupnimi prizadevanji poslali skupino strokovnjakov, ki jo sestavljata dva forenzična izvedenca in približno 15 žandarjev iz francoskega inštituta za kriminalistične raziskave. Osebje je usposobljeno za vzorčenje DNK in obdelavo prstnih odtisov. Prav tako so opremljeni z laboratorijem za DNK, ki jim bo omogočil hitro genetsko analizo vzorcev.

Skupina je bila poslana s ciljem, da bi preprečila nekaznovanost vojnih zločinov po pobojih, ki so pretresli svet. Njihovi strokovnjaki pa bodo pomagali ukrajinskim in mednarodnim sodnim organom pri preiskavi umorov, identifikaciji žrtev in zbiranju dokazov.

Francija izgnala šest diplomatov, osumljenih vohunjenja

Francija se je prav tako odločila izgnati šest ruskih diplomatov, osumljenih, da so pod diplomatsko krinko delali kot vohuni. Odločitev so v Parizu sprejeli, potem ko so francoske obveščevalne službe razkrile njihovo tajno operacijo, je v ponedeljek pozno zvečer sporočilo francosko zunanje ministrstvo.

"Šest ruskih agentov, ki so delovali pod diplomatsko krinko in katerih dejavnosti so bile v nasprotju z našimi nacionalnimi interesi, smo razglasili za persone non grata," je ministrstvo zapisalo v izjavi za javnost, ne da bi navedlo podrobnosti o naravi operacije, ki jo je razkrila domača obveščevalna služba.

Francija je sicer že izgnala 35 ruskih diplomatov zaradi njihovega delovanja proti francoskim varnostnim interesom. Podobne ukrepe pa je sprejela vrsta evropskih držav, med njimi Hrvaška, Poljska, Nemčija in Španija, Slovenija pa je število osebja na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani zmanjšala za 33.