Stroga tajnost in meseci načrtovanja: kako so Bidna 'pretihotapili' v Kijev?

Drzno potovanje ameriškega predsednika Joeja Bidna še vedno odmeva. Po ponedeljkovem obisku v Kijevu se sicer zdaj odpravlja v Varšavo. A kako je do zgodovinskega potovanja sploh prišlo? Organizacija je trajala več mesecev, zaznamovala pa jo je stroga tajnost.

Predstavniki Bele hiše so opisali nepričakovani obisk ameriškega predsednika Joeja Bidna v ukrajinski prestolnice. "To je bil drzen obisk, ki da v sodobnem času ne pomnimo," so dejali. Pretekla predsedniška potovanja v Irak in Afganistan so bila namreč izvedena ob izdatni vojaški prisotnosti, poroča BBC. A čeprav se je v medijih v preteklih dneh pojavilo ugibanje, da bi lahko Biden med obiskom Poljske zavil še v Ukrajino, pa je obisk svetovno javnost še vedno popolnoma presenetil. "Bilo je tvegano. To ne bi smelo pustiti nikakršnega dvoma, da je Joe Biden voditelj, ki predanost jemlje resno," je dejala direktorica komunikacij Bele hiše Kate Bedingfield. V Kijev je prispel ob zavijanju siren, ki so opozarjale na zračni napad. To pa po mnenju političnih akterjev daje glasnejše sporočilo, kot karkoli, kar bi lahko povedal na Poljskem.

In kako so potovanje sploh načrtovali? Izrabili so načrtovano potovanje v Varšavo. Urnik je imel sicer dve večji vrzeli, ki sta povzročili številna ugibanja. Novinarji so na dnevnih novinarskih brifingih v Beli hiši večkrat spraševali o obisku. A Bela hiša je na vsa vprašanja odgovorila, da predvidenih postankov zunaj Varšave ni. Skrivnostno letalo, 10-urna vožnja z vlakom in odkritje predsednika še preden je zapustil državo Končna odločitev o odhodu v Kijev je bila sicer sprejeta šele v petek, a potovanje bila načrtovana več mesecev z le peščico predsednikovih najožjih sodelavcev. Kolona avtomobilov predsednika se je rako iz Bele hiše izmuznila okoli 3.30 zjutraj, Biden pa je nato v temo izginil na letalu Air Force C-32, predelanem boeingu 757, ki se običajno uporablja za domača potovanja na manjša letališča. Na letalo se je ob boku predsednik namerno vkrcala majhna ekipa, med katerimi so bili tudi medicini in varnostniki. S predsednikom sta smela potovati le dva novinarja, ki sta morala zapriseči k molčečnosti, vzeli pa so jima tudi mobilne telefone. O obisku jim ni bilo dovoljeno poročati, dokler Biden ni prispel v Kijev.

Po postanku za oskrbo z gorivom v Nemčiji, kjer je predsednik ostal na krovu, je letalo za približno enourni let v Rzeszow na Poljskem izklopilo svoj transponder. Od tam pa ga je čakala še 10-urna nočna vožnja z vlakom, da je naposled le pripeljal v ukrajinsko prestolnico. Čeprav bi lahko obiskal katero od drugih lokacij v Ukrajini, do katere bi bilo veliko lažje priti. Vendar pa je želel Biden s potjo v Kijev poslati tudi simbolično sporočilo, da je njegova administracija zavezana pomoči Ukrajini.

V prestolnico je prispel v ponedeljek ob 8. uri po lokalnem času zjutraj, tam pa ga je pozdravila veleposlanica Bridget Brink. Čeprav je bila sprva v nevednost zavita tudi ukrajinska javnost, ki je o visokem obisku v naprej niso obvestili, pa je vožnja belega terenskega vozila po ukrajinskih ulicah, zaradi katere je bilo zaprtih več glavnih ulic, hitro privabila pozornost tamkajšnje javnosti. Novica, da je na obisku ameriški predsednik, je hitro zakrožila v javnosti ter tako pokvarila prvotne načrte, da bodo potovanje razkrili šele, ko se bo Biden vrnil na Poljsko. Kompleksen varnostni problem Čeprav je obisk trajal le 23 ur, pa je to prvič v moderni zgodovini, da je voditelj ZDA obiskal vojno območje zunaj okrilja ameriške vojske. Podvig, ki je po mnenju Bele hiše predstavljal nekaj tveganja, čeprav so Moskvo o potovanju opozorili. Po besedah ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Jakea Sullivana je bila Rusija o potovanju obveščena nekaj ur pred Bidnovim odhodom. "Ne bom razglabljal, kako so se odzvali ali kakšna je bila natančna narava našega sporočila, lahko pa potrdim, da smo jih obvestili," je dejal.

icon-expand Joe Biden na poti v Kijev FOTO: AP