Svarilo Zahodu: Če bo Belorusija napadena, se bo v vojni pridružila Rusiji

V petek se namerava srečati z ruskim voditeljem, danes pa je v Minsku odgovarjal na vprašanja nekaterih tujih medijev. Za BBC je dejal, da je pripravljen ozemlje države znova ponuditi Rusom za vstop v Ukrajino, tako kot je to storil ob lanskem napadu na Ukrajino. "Ozemlje sem pripravljen ponovno zagotoviti. Z ozemlja Belorusije sem pripravljen skupaj z Rusi tudi voditi vojno. A le, če bo katera druga država napadla našo," je dejal.

Avtoritarni voditelj Belorusije Aleksander Lukašenko je trden zaveznik Kremlja in zagovornik "posebne vojaške operacije", kot vojno v Ukrajini imenuje ruski predsednik Vladimir Putin . Kljub temu pa je že večkrat zanikal trditve Kijeva in Zahoda, da bi lahko njegova država še bolj podprla rusko stran v vojni.

"Če boste s to eskalacijo nadaljevali, boste pristali na nasprotnem koncu jedrskega orožja, ki ga ima Rusija več kot kdorkoli," je posvaril. Ob tem je dodal še, da bo Belorusija, če se začne jedrska vojna, izbrisana z zemljevida. "Moramo se usesti za pogajalsko mizo, jedrska vojna bo namreč izbrisala tudi ZDA. Tega nihče ne potrebuje," je dejal.

Vojaško sodelovanje med Rusijo in Belorusijo je v luči skupnih vojaških vaj in oblikovanja skupne vojaške skupine v vzponu. A beloruski voditelj doslej v Ukrajino še ni poslal svojih enot, ki bi se tam borile z ruskimi silami. Je pa za vojno v Ukrajini okrivil zahodne vlade, ki jih je obtožil podpihovanja konflikta.

Pred slabim letom dni je beloruski voditelj ruskim silam omogočil vstop v Ukrajino, danes trdi, da lahko pomaga pri mirovnih pogajanjih. Predlagal je, da bi bil prav naslednji teden pravi trenutek za začetek slednjih. Ameriški predsednik Joe Biden naj bi namreč prav takrat obiskal Poljsko. "Predsednika Bidna vabim v Belorusijo," je dejal Lukašenko. "Ruskega predsednika bom prepričal, da pride. Sedeli bomo in skušali doseči dogovor," je dejal.

Lukašenka sicer številni, tudi ZDA, EU in Združeno kraljestvo, ne priznavajo za legitimnega predsednika Belorusije. Leta 2020 so se namreč na ulice Belorusije zgrnili protestniki, ki so ga obtožili kraje predsedniških volitev. Belorusija je proteste zatrla tudi z nasiljem.