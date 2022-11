Šved, ki se proti Rusiji bori s pomočjo tipkovnice

A ko se je invazija 24. februarja res zgodila, mu razpravljanje o morebitnih nevarnostih ni več zadoščalo. Odločil se je, da bo svoje misli udejanjil. V eni izmed prej omenjenih skupin je izpostavil, da išče praktično delo. Kmalu ga je kontaktiral uporabnik P. R. "Najprej sem se zbal, da je to ruski vohun," je dejal Robin. Zato se je takoj obrnil na nekaj švedskih strokovnjakov, ki so mu zatrdili, da uporabniku lahko zaupa.

"Ali lahko sabotiraš sisteme?" je pisalo v sporočilu z opisom prve Robinove naloge. V njej se je naprej lotil vstopa v ruske računalniške sisteme, ciljal je na ruske IP-naslove, in izbrisal vse, kar je lahko našel. "Šlo je za širok spekter podatkov kot pajkova mreža," je opisoval preplet. Na izpraznjene ruske računalnike je nato naložil datoteko, na kateri je pisalo le: "Čeprav morda ne podpirate te vojne, se bo to [izbris] dogajalo, dokler ne ustavite svojega diktatorja."

Kasneje so skupaj ugotovili, da gre za ukrajinskega varnostnega raziskovalca, ki se specializira za industrijske nadzorne sisteme ter digitalne naprave, ki nadzorujejo kritično infrastrukturo, proizvodnjo in infrastrukturo. A tudi P. R. je dobro preveril Robina. Ko sta se oba prepričala, da govorita s pravo osebo, se je lahko začelo sodelovanje.

Rusko zunanje ministrstvo je sicer kibernetske napade na ruske sisteme obsodilo. Ob tem je aprila dejalo, da v tednu dni zabeležijo več sto tisoč napadov, ki prihajajo predvsem s Severne Amerike, držav članic Unije in Ukrajine. Zahod so obtožili, da podpira napadalce in jih posvaril pred prevelikim vpletanjem. "Kdor seje kibernetski veter, bo žel kibernetski vihar," so Rusi še zapisali v izjavi.

Približno v istem času so v javnost prišli tudi podatki o kibernetskih napadih na Rusijo. Microsoftova enota za digitalno varnost je v poročilu navedla, da so med 28. februarjem in 8. aprilom našli dokaze o "skoraj 40 napadih, kjer je bilo uničenih na stotine ruskih sistemov".

Druga naloga: ustvari kaos

Robinova druga naloga je bila bolj specifična in strateška. P. R. mu je konec februarja naročil, naj pomaga pri sabotaži ruske državne železnice, s katero bi "ustvarili kaos." "Moramo preprečiti njihove poslovne procese in uporabo železnic," je naročil. Robinu je poslal obsežno datoteko o ruskih železnicah, kamor so bili zajeti tudi lastniki, IP-naslovi podjetja, lokacije podatkovnih centrov in drugo. Vsakič, ko je Robin uspel vdreti v sistem, je priredil bazo podatkov in izbrisal datoteke.