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Ukrajina

Švedska vojska prestregla ruski bojni letali

Stockholm, 13. 06. 2026 12.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
JAS-39 Gripen

Švedska vojska je sporočila, da je v petek z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora.

Do obeh incidentov je prišlo v petek v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi Natovi lovci, "da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru", je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora.

"Ruska dejanja so resna in predstavljajo ponavljajoč se vzorec vedenja, ki ogroža tako našo ozemeljsko celovitost kot varnost," je dejala načelnica skupnih operacij oboroženih sil Ewa Skoog Haslum.

Napetosti na vzhodnem krilu zveze Nato so se zaostrile od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. V zadnjem času je več držav v regiji poročalo o ruskih kršitvah svojega zračnega prostora in vdorih dronov.

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