Svet 'pobarvan' v rumeno-modro, barve Ukrajine tudi na svetilniku v Piranu

Republika Slovenija na dan obletnice začetka ruske agresije na Ukrajino izraža podporo ukrajinskemu hidrografskemu uradu in Ukrajini kot pomorski državi, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Ob tem pa so pripeli fotografijo svetilnika v Piranu, na katerem zdaj sije Ukrajinska zastava.

V Londonu je medtem skupina aktivističnih umetnikov cesto pred ruskim veleposlaništvom spremenila v velikansko ukrajinsko zastavo.

Nekoliko drugačno podporo pa so izkazali tudi v Berlinu. Pred Brandenburškimi vrati so namreč aktivisti v znak želje po zaključku vojne v Ukrajini s svečami postavili simbol za mir. Sveče pa so sijale tudi na Poljskem, kjer so ob obletnici pripravili dogodek "Luč za Ukrajino". Tam so se zbrali ukrajinski begunci in domačini, ki so se združili v molitvi za mir, prižgane sveče pa so na trgu postavili v obliki sveta.