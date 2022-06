Svetovni voditelji napad na trgovski center v Ukrajini označili za vojni zločin

Ponedeljkov raketni napad ruskih sil na polno nakupovalno središče v osrednji Ukrajini so obsodili številni svetovni voditelji. Skupina voditeljev držav G7 ga je označila za gnusno dejanje ter vojni zločin. V času napada je bilo v trgovskem centru okoli 1000 civilistov, je po raketnem napadu ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je poudaril, da središče za Rusijo ni predstavljalo nobene nevarnosti ter da tudi nima strateške vrednosti. Po trenutnih informacijah naj bi umrlo najmanj 18 oseb, še vsaj 59 jih je bilo ranjenih.

"Nediskriminatorni napadi na nedolžne civiliste predstavljajo vojni zločin," so po ponedeljkovem napadu na trgovski center sporočili iz skupine G7, ki se prav te dni sestaja v Nemčiji. Rusko raketiranje centra, v katerem naj bi bilo v času napada okoli 1000 civilistov, so označili za "gnusno", poroča BBC. Poleg ostre obsodbe napada so v skupni zahodni voditelji v skupni izjavi obljubili, da bodo "še naprej zagotavljali finančno, humanitarno in vojaško podporo Ukrajini, dokler bo to potrebno". Ameriški državni sekretar Antony Blinken je dejal, da je napad "zadnji v nizu grozodejstev", medtem ko je britanski premier Boris Johnson zagotovil, da bodo zahodni zavezniki še bolj odločeni stali ob Ukrajini. "Ta grozovit napad je znova pokazal globine krutosti in barbarstva, do katerih se bo pogreznil ruski voditelj," je dejal britanski premier.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je napad označil za enega najbolj "predrznih terorističnih dejanj v zgodovini Evrope". Ob tem je poudaril, da trgovsko središče nima strateške vrednosti za Rusijo ter da tudi ne predstavlja nevarnosti za njene sile. Ter da je to le poskus ljudi, da bi živeli normalno življenje, "kar da jezi okupatorje". "Samo popolnoma nori teroristi, ki ne bi smeli imeti mesta na zemlji, lahko za cilj raket določijo takšen objekt," je dodal. "Raketni napad na obljuden nakupovalni center v Kremečuku je še en ruski vojni zločin. Zločin proti človeštvu. To je odkrito in cinično teroristično dejanje proti civilnem prebivalstvu," je že včeraj dejal Dmirto Lunin, vodja regije Poltava. "Gre za očitno in cinično dejanje terorizma nad civilnim prebivalstvom". Medtem Rusija poroča drugačno zgodbo. Da gre le za "ukrajinsko provokacijo", je dejal namestnik ruskega veleposlanika pri Združenih narodih Dmitrij Poljanski. A ob tem ni navedel nobenih dokazov, ki bi potrjevali njegove besede.