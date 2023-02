Taktika, s katero Wagner osvaja ozemlja: smrtonosni človeški val

Enota plačancev naj bi bila veliko bolj učinkovita od ruske vojske, ker uporablja taktiko, kjer je cena visoka, uspeh pa relativno velik. Oziroma v zameno za veliko izgubljenih življenj borcev skupini plačancev uspe osvojiti vsaj majhna območja.

Britanski vojaški zgodovinar Chris Owen pravi, da gre za taktiko, ki ima več korakov. Podrobnosti o taktiki Wagnerja je sicer na Telegramu razkril vir, ki naj bi mu bile znane podrobnosti.

V prvem valu gre naprej skupina najbolje izurjenih in dobro pripravljenih borcev: "Ne glede na to, kaj se zgodi, mora ta skupina priti do bojne črte. In fraza "ne glede na to, kaj se zgodi" tukaj ni samo fraza, ampak ukaz. Če vam ne uspe, vas čaka usmrtitev."

Ko so sovražnikovi položaji v primernem dosegu, se preživeli vkopljejo. To se zgodi hitro in natančno. Položaj tudi označijo, denimo s kosom oblačila na drevesu. Tako tudi če so vsi ti borci ubiti, naslednji borci zdaj vedo, kje najti jarek.

Medtem ko te enote - ali kar je ostalo od njih – zavzemajo položaj, poskuša rusko topništvo streljati na ukrajinske položaje. A če ni dovolj streliva, ne bo podpore, kar pogosto pomeni smrt za borce.

Potem je v boj poslana naslednja skupina borcev. Ti skušajo doseči položaj prve skupine. Napredovati naj bi začeli, ko topništvo neha streljati. Vsaj v teoriji. "Včasih je ukaz izdan, preden se konča obstreljevanje," trdi vir. A izbire ni. Tako naj bi bilo tudi tukaj le malo preživelih.

"V valu je vedno osem borcev. Običajno so razporejeni štirje valovi, da zasedejo odsek. Bile pa so bitke okoli mesteca Soledar, kjer je bilo potrebnih 14 valov, da so osvojili del fronte. Seveda so bili preživeli, a število žrtev je bilo 100 ali več. In to samo za en del," pa razlaga poznavalec.

Toda zakaj Wagner uporablja taktiko, ki terja toliko življenj? To naj bi bil edini način za doseganje rezultatov in napredovanje. "Obramba okoli Soledarja in Bahmuta je premišljeno zastavljena. Potrebnega bi bilo veliko časa, da bi jo prebili. In ruska vojska nima ne kapacitet ne želje, da bi tukaj napredovala. Zato je bila naloga predana Wagnerjevim borcem," je dejal vir.