Telefon bo zazvonil tako Putinu kot Zelenskemu

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo z Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim prek telefona pogovarjal v ponedeljek. Tema razgovorov bo iskanje načinov za končanje vojne. Iz Kremlja so medtem sporočili, da morata Rusija in Ukrajina najprej izvesti načrtovano izmenjavo vojnih ujetnikov in določiti pogoje prekinitve ognja, preden začneta načrtovati nov krog pogovorov.

Trump je prihajajoči pogovor s Putinom in Zelenskim napovedal danes, dan po prvih neposrednih pogajanjih med Kijevom in Moskvo po več kot treh letih. Še pred temi pogajanji pa je izjavil, da ne pričakuje napredka v pogovorih o Ukrajini, dokler se sam ne bo sestal z ruskim kolegom.

Trump bo poklical tako Putina kot Zelenskega FOTO: AP icon-expand

V objavi na omrežju Truth Social je danes zapisal, da se namerava pogovarjati tudi s članicami zveze Nato, ter izrazil upanje v čimprejšnji dogovor o premirju in koncu vojne. Iz State Departmenta so medtem sporočili, da sta se o mirovnih pogajanjih pogovarjala zunanja ministra ZDA in Rusije, Marco Rubio in Sergej Lavrov, pri čemer je Američan ponovil Trumpov poziv k premirju.

Kremelj glede srečanja Putina z Zelenskim

Pogajalci obeh strani so včeraj sporočili, da so se v Turčiji dogovorili o izmenjavi vojnih ujetnikov ter da so razpravljali o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav. Iz Kremlja so danes sporočili, da morata Rusija in Ukrajina najprej izvesti načrtovano izmenjavo vojnih ujetnikov in določiti pogoje prekinitve ognja, preden začneta načrtovati nov krog pogovorov. "Zaenkrat moramo storiti, kar sta se delegaciji dogovorili včeraj," je na vprašanje glede morebitnega drugega kroga pogovorov dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Pojasnil je, da to med drugim pomeni izmenjavo vojnih ujetnikov "tisoč za tisoč" in določitev pogojev prekinitve ognja.

Peskov je omenil tudi možnost srečanja med Putinom in Zelenskim. "Menimo, da je to mogoče, vendar le kot rezultat dela in ob doseganju določenih rezultatov v obliki sporazuma med stranema," je dejal.