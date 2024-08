'Ti nepremišljeni napadi povečujejo tveganje jedrske nesreče'

Ruski uradniki, vključno s tiskovno predstavnico zunanjega ministrstva Marijo Zaharovo, so obtožili Kijev, da namerno poskuša uničiti elektrarno in zasejati "jedrski teror". Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je obtožil Rusijo, da je prižgala ogenj, ki je bil po njegovih besedah viden iz mesta Nikopol, ki ga nadzoruje Ukrajina, in ponuja pogled na elektrarno. Zelenski je tudi je objavil zrnat videoposnetek, ki prikazuje črn dim, ki prihaja iz hladilnega stolpa, ob njegovem vznožju pa gori plamen. "Trenutno so kazalniki sevanja normalni. Toda dokler imajo ruski teroristi nadzor nad jedrsko elektrarno, stanje ni in ne more biti normalno," je dodal.

"Ti nepremišljeni napadi ogrožajo jedrsko varnost v elektrarni in povečujejo tveganje jedrske nesreče. Takoj se morajo ustaviti," pa je v ločeni izjavi opozoril vodja IAEA Rafael Grossi, ne da bi komu pripisal krivdo za napad.