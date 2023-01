Wagnerjevi borci so bili pogosto poslani v boj brez navodil, četa pa je s tistimi, ki se niso želeli boriti, ravnala neusmiljeno, je Medvedjev dejal za CNN iz norveške prestolnice Oslo, kjer išče azil.

"Tiste, ki se niso hoteli boriti, so zbrali in jih ustrelili," je zatrdil. "Pripeljali so dva ujetnika, ki se nista hotela boriti, in ju ustrelili vsem na očeh ter ju zakopali kar v rove, ki so jih izkopali novinci." CNN njegovih trditev sicer ni mogel preveriti.

26-letnik, ki pravi, da je prej služil v ruski vojski, se je Wagnerju pridružil kot prostovoljec. V Ukrajino je prišel manj kot 10 dni po podpisu pogodbe julija 2022 in služil blizu Bakhmuta. Skupina plačancev se je v zadnjem času izkazala za ključnega akterja v ruski invaziji na Ukrajino.