'To je bil vojni zločin, namerni množični poboj ukrajinskih vojnih ujetnikov'

"To je bil namerni ruski vojni zločin, namerni množični poboj ukrajinskih vojnih ujetnikov," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal v svojem nagovoru pozno v petek. "Več kot 50 jih je umrlo," je dodal. Med ujetniki v uničenem zaporu so bili sicer tudi člani ukrajinskega bataljona Azov, ki so bili zajeti po tistem, ko so do konca branili južno mesto Mariupol, in ki jih Rusija označuje za neonaciste in vojne zločince.

V petek je sicer za obstreljevanje zapora Rusija sprva obtožila Ukrajino in pri tem objavila nepreverjene posnetke, ki naj bi prikazovali posledice napada v Olenivki v regiji Doneck, kjer imajo nadzor proruski separatisti. Ruska stran trdi, da je Ukrajina pri tem uporabila ameriške rakete Himars. Ukrajina je obtožbe ostro zanikala in krivdo naprtila Rusiji, ki naj bi na ta način hotela prikriti dokaze mučenja in pobojev. V Kijevu po poročanju BBC menijo, da bi lahko šlo tudi za požig.

Pri dogovoru, v okviru katerega so borci iz Mariupola položili orožje, so sodelovali Združeni narodi in Mednarodni odbor Rdečega križa, ki ju je zdaj Zelenski pozval k posredovanju. Dogovor je namreč po njegovih besedah vključeval tudi jamstva za zdravje in varnost borcev. Naj organizaciji preiščeta dogajanje v zaporu, je pozval tudi generalštab ukrajinske vojske. Rdeči križ je že sporočil, da si prizadeva za dostop do prizorišča in želi pomagati pri evakuaciji ranjenih.

Novi ukrajinski generalni državni tožilec Andrij Kostin je medtem dejal, da je v povezavi z napadom na zapor sprožil preiskavo s področja vojnih zločinov.

Ukrajinski inženirji s projektom za ohranitev zgodovinskih spomenikov

Skupina inženirjev v ukrajinskem mestu Lvov na zahodu Ukrajine v okviru pobude Rešimo ukrajinsko dediščino ustvarja 3D modele območij kulturne dediščine v državi, preden jih uničijo ruski napadi. Po podatkih ukrajinskega ministrstva za kulturo so doslej v Ukrajini zabeležili 434 primerov večje škode na stavbah zgodovinske vrednosti.

Eden izmed inženirjev je 28-letni Jura Prepodobnji, ki prihaja iz podjetja Skeiron. Ure in ure s kamero, ki tehta do šest kilogramov, fotografira stavbe, da bi na tak način prispeval, da kulturna dediščina njegove države ne bo pozabljena.

Fotografiranje je le del postopka. Poseben laserski skener zraven poskrbi, da je zabeležena vsaka najmanjša podrobnost ter dimenzije tako zunanjosti kot notranjosti objekta. Skener se počasi vrti in pri tem oddaja laserski žarek, več kamer pa posname njegovo spreminjajočo se dolžino in obliko, kar nato pomaga ustvariti 3D model stavbe v podrobnostih.

Za izdelavo 3D modela je potrebnih več dni in večkrat obiskati stavbo, a v primerjavi z običajnimi ročno izdelanimi modeli gre vseeno za prihranek truda, časa in denarja. "Tridimenzionalni model lahko prihrani čas in delo arhitektom in inženirjem, ki se bodo ukvarjali z obnovo poškodovane stavbe," je za špansko tiskovno agencijo EFE pojasnil Prepodobnji. Skupaj z drugimi ukrajinski inženirji je, kmalu po tem, ko so ruske rakete in bombe začele padati na ukrajinska mesta, zasnoval pobudo Rešimo ukrajinsko dediščino.

Ko je Rusija napadla mesti Černigiv, Mariupol in Harkov, so bili ukrajinski inženirji v Lvovu in regiji na delu 24 ur na dan, da bi pokrili čim več lokacij. "Navdihnil me je primer umetnostnega zgodovinarja Andrewa Tallona. Njegovi podrobni 3D modeli se uporabljajo za obnovo pariške katedrale Notre Dame, ki je bila poškodovana v požaru leta 2019," je povedal Prepodobnij.

Lvov je s svojo bogato večetnično preteklostjo eno glavnih kulturnih središč v Ukrajini. Mesto se ponaša z nenavadno mešanico različnih arhitekturnih slogov, saj so v različnih zgodovinskih obdobjih tukaj živele ukrajinske, poljske, judovske, nemške in armenske skupnosti.

Pred kratkim je ekipa inženirjev delala na ustvarjanju 3D modela cerkve sv. Andreja iz 17. stoletja in armenske katedrale iz 14. stoletja. Pri svojem delu tesno sodelujejo z lokalnimi strokovnjaki in oblastmi, ki so naredile seznam najpomembnejših stavb.

Večino stavb v Lvovu so doslej že skenirali, zato nameravajo inženirji v druga ukrajinska mesta, kot sta Mariupol in Harkov. V Mariupolu je bilo med drugim nedavno uničeno tamkajšnje dramsko gledališča, v Harkovu pa muzej filozofa Grigorija Skovorode iz 18. stoletja.