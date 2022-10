Trditve o umazani bombi Rusi skušali podkrepiti s slovensko fotografijo

Rusi so nedavne trditve, da Ukrajina ustvarja tako imenovano umazano bombo, skušali podkrepiti s kolažem fotografij, ki so jih objavili na družbenem omrežju Twitter. Toda ena od fotografij z napisom "radioaktivno" je bila, kot kaže, posneta v Sloveniji. Gre za fotografijo Agencije za radioaktivne odpadke, prikazuje pa primer radioaktivnih odpadkov, med drugim so jo uporabljali v predstavitvah. Rusko ministrstvo za obrambo naj bi jo uporabilo brez njihove vednosti.

Rusija je Ukrajino nedavno obtožila, da načrtuje uporabo t. i. umazane bombe. Tako Kijev kot zahodni zavezniki so njihove trditve sicer obrnili in dejali, da bi lahko to orožje pod pretvezo, da napada Ukrajina, pravzaprav uporabila Rusija. Rusko ministrstvo za obrambo je nato na Twitterju objavilo več fotografij, s katerimi so želeli širšo javnost prepričati, da Ukrajina zares sestavlja "umazano bombo". "Rusko obrambno ministrstvo: Glede na dostopne informacije so dvema organizacijama v Ukrajini neposredno naročili, da ustvarita tako imenovano #umazanobombo. Dela so v zaključni fazi," je tvitnilo rusko ministrstvo in priložilo kolaž fotografij. Desna fotografija, na kateri naj bi bil radioaktivni material, je bila pravzaprav posneta v Sloveniji. Na fotografiji je videti prozorne vreče, na njih pa je poleg rumeno-črnega znaka za radioaktivnost še napis "radioaktivno" v slovenščini.

Ko smo fotografijo preverjali prek Googlovega "obratnega" iskalnika, smo ugotovili, da sta jo v preteklosti že objavili Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) in spletna stran esvet.si, ki jo upravlja skupina GEN. Agencija je fotografijo med drugim uporabila kot razlagalno gradivo v predstavitvi z naslovom Ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev maja 2010. Vprašanja glede fotografije smo naslovili tudi na agencijo, a odgovorov še nismo prejeli.

icon-expand Predstavitev Agencije za radioaktivne odpadke iz leta 2010. FOTO: Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO)

In kaj pravzaprav je na omenjeni fotografiji? Šlo naj bi za dimne detektorje. Kot so pojasnili na digitalni platformi Jedrska.si, gre za predmet splošne uporabe. "Taki detektorji so delovali tudi več kot 30 let in so zato nekateri še vedno v uporabi. Vsebujejo radioaktivni vir, a ne teh, ki so navedeni v ruskem tvitu. Na desni sliki sta še 2 podobna dimna detektorja," so dodali.

Ker predmet vsebuje radioaktivni vir, se z njim ravna po posebnih postopkih. "ARAO pride na lokacijo, prevzame predmet, ga zaščiti in v posebnem vozilu (slika 1) odpelje v Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinje, Dol pri Ljubljani," so še pojasnili na jedrska.si. V skladišču nato nizko- in srednje radioaktivne odpadke obdelajo in pripravijo. Med drugim tako ločijo radioaktivni del od neradioaktivnega, odpadke lahko stisnejo, z embalažo ali pregradami preprečijo stik z okoljem. Hranijo jih v posebnih sodih, ki so pod stalnim nadzorom, so še dodali na Twitterju.