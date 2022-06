'Treba je upoštevati, da so Slovani Zahodnega Balkana trenutno na strani Rusije'

"Na vrhu Nata v Madridu smo dolgoročno naredili velik korak naprej, kratkoročno pa moramo nekatere izzive nujno nasloviti. Glede podpore Ukrajini moramo narediti več, predvsem glede hitrosti zagotavljanja te podpore," je v izjavi za britanski BBC po zaključenem vrhu Nata dejal premier Robert Golob. Ob tem je spregovoril tudi o Zahodnem Balkanu. Poudaril je, da je velik del prebivalstva na Zahodnem Balkanu še vedno naklonjen ruskim načrtom, niso pa jim naklonjene vlade. Zato meni, da je treba z vladami, ki so naklonjene evropskim pogledom, poiskati krhko ravnotežje. Spregovoril pa je tudi o odnosu s Kitajsko: "Če bi z Rusijo pred 10 leti sodelovali podobno kot zdaj s Kitajsko, bi se dogajanje v Ukrajini morda odvilo drugače."

Robert Golob FOTO: AP

Vrh Nata v Madridu se zaključuje, voditelji držav članic pa se bodo kmalu posvetili drugim obveznostim. A še pred tem je novinar britanskega BBC-ja nekaj besed spregovoril tudi s slovenskim premierjem Robertom Golobom. Beseda je tekla predvsem o zasedanju Nata ter tudi o Zahodnem Balkanu, ki mu je Golob tudi na vrhu posvetil nekaj pozornosti. Premier je med drugim dejal, da je bila "reforma Nata", kot se je izrazil novinar, po njegovem mnenju temeljita. A ob tem je poudaril, da je treba ločiti med dolgoročnimi in kratkoročnimi načrti. "Pri dolgoročnih načrtih smo naredili velik korak naprej. Pri kratkoročnih pa je nekaj zadev, ki jih moramo nujno nasloviti prednostno," je dejal. Glede podpore Ukrajini, je izpostavil predvsem hitrost zagotavljanja podpore. "Tu moramo narediti več," je jasen.

Glede števila nameščenih vojakov, pa Golob meni, da je treba najprej priti do dogovora med Natom in Rusijo: "Želimo ga spoštovati. Ne želimo ga izzivati ali ga kršiti." To meni, da je glavni razlog, zakaj bo število vojakov nižje, kot je bilo pričakovano. "Ampak problem ni toliko njihovo število kot hitro povečanje tega števila. Mislim, da tukaj še zaostajamo," je dodal. Prav tako sta spregovorila tudi o državah na Balkanu, tudi o Srbiji, katere vlada je "blizu ruskemu predsedniku Putinu". Slovenija si sicer močno prizadeva za članstvo Bosne in Hercegovine v Natu. Do tega za zdaj še ni prišlo, je pa Golob po zaključku vrha v Madridu izpostavil, da Nato ne sme prezreti Zahodnega Balkana. Za BBC je dejal, da nobena evropska država ali prebivalci niso imuni na trenutno dogajanje v Ukrajini. Izpostavil je tudi, da istočasno poteka tudi informacijska vojna, ki jo izvaja Rusija.

"Velik del prebivalcev Zahodnega Balkana je naklonjen ruskim načrtom, niso pa jim naklonjene vlade. Zato bi morali neposredno nagovoriti te vlade, ki so naklonjene evropskim pogledom, jih poslušati in nato skupaj z njimi načrtovati nadaljnje aktivnosti. Poiskati moramo krhko ravnotežje," je pojasnil Golob. Dodal je, da je res, da je večina prebivalcev na Zahodnem Balkanu, še posebej Slovani, trenutno na strani Rusije, kar je po njegovem mnenju treba upoštevati. "Če samo pogledamo stran, to ne bo rešilo težav. Ta vidik je zelo pomemben," je dejal.

