Trenutek, ko je Ukrajina uničila 'ključni most': kaj pa zdaj?

Video je bil objavljen po tem, ko so ruski državni mediji že poročali, da je Ukrajina uničila ključni most čez reko Sejm na območju Kurska.

Razložil je, da so ukrajinski piloti z "visoko natančnostjo" udarili po "sovražnikovih trdnjavah", opremi, logističnih centrih in oskrbovalnih poteh. " Hvala pilotom in vsem, ki zagotavljajo delovanje bojnega letalstva," je dodal.

Medtem ko Ukrajina napreduje na bojiščih v Rusiji, pa je te dni eno osrednjih vprašanj - kaj je cilj? V Kijevu so bili o tem sprva zelo molčeči. Zdaj pravijo, da je cilj bliskovite ofenzive na več obmejnih območij Rusije, prepričevanje Moskve, da se vključi v "poštene" pogovore o vojni v Ukrajini.

"Rusiji moramo zadati pomembne taktične poraze," je v aplikaciji za sporočanje Telegram zapisal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak.

Svet zaenkrat opazuje. Eden od ameriških uradnikov, ki je želel ostati anonimen, pa je za Reuters povedal, da bi, če bi Ukrajina začela zavzemati ruske vasi in druge nevojaške cilje z ameriškim orožjem in vozili, to lahko razumeli kot raztezanje omejitev, ki jih je postavil Washington, prav zato, da bi se izognili kakršnemu koli občutku neposrednega konflikta Nato-Rusija.

Spet drugi se sprašujejo, kakšen bo končen izkupiček. Med njimi je Daniel DePetris iz think-thanka Defense Priorities, sicer pa tudi kolumnist Chicago Tribune.

Kot izpostavlja, je bila večji del leta ukrajinska vojska v obrambnem položaju na več kot 600 kilometrov dolgi frontni črti. In medtem ko Rusi niso zavzeli tako velikega dela ozemlja, kot so to storili v prvih nekaj mesecih vojne, je njihova neusmiljena ofenziva v Donbasu v zadnjih nekaj mesecih prisilila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da je racionaliziral postopke za mobilizacijo novih mož v vojsko.

A marsikaj se je zdaj spremenilo in celo začetek mirovnih pogovorov z Moskvo, tema, ki so jo mnogi Ukrajinci imeli za tabu, je zdaj predmet javne razprave.

Čeprav ni prvič, da morajo Rusi braniti majhne vasi ob meji z Ukrajino, so tokrat Ukrajinci presenetili Moskvo, prisilili ruske oblasti k evakuaciji več deset tisoč ljudi in povzročili paniko v Moskvi.

Kljub trditvam ruskega obrambnega ministrstva, da je vse pod nadzorom, je ukrajinski napad še eno visoko javno ponižanje za rusko vojsko, ki je na splošno veljala za smrtonosno, kompetentno in pripravljeno pred začetkom vojne v Ukrajini.

Še vedno je sicer jasno, da je ruska vojska vsekakor smrtonosna, kot lahko potrdijo Ukrajinci, vendar je mit o usposobljenosti izginil. Slabosti, spodrsljaji in nesreče - spodletela ruska ofenziva v Kijevu, sramoten umik v Harkovu, državni udar plačancev v Rusiji, nenehno sovraštvo v nižjih vrstah ruske vojske do lastnih generalov ... Dokazov za to je torej kar nekaj.

Pa vendar - izpostavlja strokovnjak, imajo Rusi ključno prednost - množico. Medtem ko imajo Ukrajinci motivacijo in taktično spretnost, imajo Rusi veliko ljudi, ki jih lahko pošljejo na bojišče.

Kijev je očitno prišel do zaključka, da je eden od načinov, kako se temu zoperstaviti, ujeti Moskvo nepripravljeno - in to na njenem ozemlju. Simbolično se operacija izplača. Malo ljudi govori o ruski ofenzivi proti Časiv Jaru in Pokrovsku. Tema pogovora je zdaj ukrajinsko napredovanje v Rusiji.

A na neki točki bo nastopila težava, meni. Dvomi, da lahko Ukrajina zadrži rusko ozemlje dovolj dolgo, da bi Putin ponovno razmislil o svoji celotni vojni strategiji: "Rusi so že poslali letala, tanke in ljudi dlje proti jugu, da bi pregnali Ukrajince iz Kurska, in verjetno je samo vprašanje časa, kdaj bodo to storili. Eno je zavzeti ozemlje, nekaj drugega ga je zadržati."

Ukrajinski uradniki se nedvomno nasmihajo, ko gledajo, kako njihove enote izobešajo ukrajinske zastave v nekaj ruskih mestih, a z akcijo so tvegali veliko. Zelenski in general Oleksandr Sirski sta verjetno upala, da se bo Rusija spopadla s situacijo s prerazporeditvijo nekaterih enot iz vzhodne Ukrajine.

Vendar se zdi, da se to ne dogaja. Hitrost ruskih napadov na ukrajinske položaje v tej regiji je ostala enaka. Kot je ta teden za The New York Times povedal ukrajinski predstavnik za tisk, "naši fantje ne čutijo nobenega olajšanja." Zato se pojavlja skrb, da bi se lahko današnji uspehi Ukrajine na ruskih tleh že jutri spremenili v pirovo zmago.