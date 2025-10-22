Trump ne želi 'zapravljenega srečanja' s Putinom

"Nočem izgubljati časa, zato bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal ameriški predsednik Donald Trump , ki ni neposredno potrdil, da so načrti za srečanje z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom začasno odloženi. Dodal je, da bo v naslednjih dneh sporočil nadaljnje korake.

Trump je minuli četrtek po telefonskem pogovoru s Putinom napovedal njuno srečanje, ki naj bi v roku dveh tednov potekalo v Budimpešti. V torek pa so mediji najprej poročali, da je preloženo ta teden predvideno pripravljalno srečanje med zunanjima ministroma ZDA in Rusije Marcom Rubiem in Sergejem Lavrovom. Neimenovani predstavnik Bele hiše je nato dejal, da za zdaj ni načrtov, da bi se voditelja sestala v bližnji prihodnosti.

Na novinarsko vprašanje, zakaj so bili načrti za srečanje prekinjeni in ali bi to lahko vplivalo na njegovo stališče o morebitni dobavi ameriških raket dolgega dosega tomahawk Ukrajini, je Trump v torek zvečer v Beli hiši dejal, da si ne želi "zapravljenega srečanja".

Obenem je nakazal, da ključna sporna točka ostaja nepripravljenost Moskve, da bi končala boje vzdolž trenutne frontne črte. Ponovil je, da je treba frontne črte zamrzniti, da bi končali spopade v Ukrajini.

Se pa naj bi že danes Trump sešel z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem. Zavezništvo je informacijo o njegovi poti v Washington in srečanju z ameriškim predsednikom objavilo v torek, drugih podrobnosti pa ni podalo.