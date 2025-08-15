Svetli način
Ukrajina

Trump pred srečanjem s Putinom: Z mano se ne bo igral

Anchorage, 15. 08. 2025 07.09 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P. , STA
Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin se bosta na Aljaski srečala na pogovorih, v ospredju katerih bo vojna v Ukrajini. Govorila naj bi tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama. Evropske države in Ukrajina upajo, da bodo na vrhu, ki bi lahko odločal o miru na celini, upoštevani tudi njihovi interesi.

Ameriški predsednik Donald Trump bo srečanje gostil v Anchorageu, največjem mestu ameriške zvezne države, ki ima simboličen pomen za obe državi, saj je bila Aljaska nekoč del ruskega ozemlja. To bo sicer njuno prvo srečanje po letu 2019 in Putinov prvi obisk v ZDA po 10 letih.

V Moskvi so potrdili, da bo osrednja tema vrha rešitev ukrajinske krize, predsednika pa bosta govorila tudi o širših vprašanjih zagotavljanja miru in varnosti, perečih mednarodnih in regionalnih vprašanjih ter gospodarskem sodelovanju.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

Dan pred pogajanji je Trump novinarjem dejal, da bi Putin verjetno prevzel že celotno Ukrajino, če ZDA ne bi predsedoval on. "To je vojna, ki se ne bi smela nikoli zgoditi. Če ne bi bil predsednik jaz, bi Putin veliko raje prevzel celotno državo. A predsednik sem jaz in z mano se ne bo igral," je dodal.

Ruski voditelj je sicer ameriškemu kolegu že večkrat zagotovil, da si želi premirja, a nato nadaljeval z morijo v Ukrajini. Prav tako je Trump od začetka svojega mandata že prekinil vojaško pomoč državi, ustavil deljenje obveščevalnih podatkov z državo, zmanjšal financiranje nevladnih organizacij, ki pomagajo tudi v Ukrajini, ter napadel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, češ da je sam kriv, da vojna še ni končana.

Bodo pogoji za premirje pravični?

Srečanje se bo predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, ko se bosta predsednika po besedah Kremlja najprej srečala na štiri oči, spremljali ju bodo le tolmači, nato pa se jima bosta pridružili tudi obe delegaciji. Ob koncu pogovorov je predvidena skupna tiskovna konferenca.

Gre za zadnjega od prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je sicer Trump pred izvolitvijo zagotavljal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Trump je pred srečanjem sporočil, da bo skušal v pogajanjih Ukrajini pridobiti nazaj nekaj ozemlja, ki ga je od začetka vojne zasedla Rusija, a je ob tem dodal tudi, da bi lahko državi med seboj izmenjali ozemlja. Kot poroča BBC, se zdi tudi, da je skušal ameriški predsednik pred sestankom nekoliko znižati pričakovanja. "Obstaja 25-odstotna verjetnost, da srečanje s Putinom ne bo uspešno," je med drugim dejal.

Tudi ruski predsednik sicer trdi, da želi končati vojno, vendar pa podrobnosti o tem, kaj bo v zameno za premirje zahteval, Kremelj še ni delil z javnostjo. Pred nekaj tedni je sicer dejal, da se njegovo stališče od junija lani ni spremenilo. Takrat je Rusija Ukrajini predstavila memorandum, ki določa pogoje za "končno rešitev" konflikta. V njem je pisalo, da mora Ukrajina zmanjšati obseg svoje vojske, predati Rusiji regije Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter zagotoviti, da se ne bo pridružila zvezi Nato.

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi lahko Trump sklenil prav dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem skušali Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.

'Aljaska stoji z Ukrajino'

Pred vrhom na Aljaski so se v Anchorageu že zbrali tudi številni protestniki, ki izražajo podporo napadeni državi. S seboj so prinesli transparente in ukrajinske zastave, ljudje podporo izražajo tudi s hupanjem avtomobilov.

Demonstracije je po poročanju Sky Newsa organizirala organizacija za socialno pravičnost Stand Up Alaska, ki je v začetku tedna na družbenih omrežjih objavila zapis: "Aljaška skupnost je združena. Tu ne želimo vojnih zločincev."

Na ogromnem transparentu, ki ga je držalo več ljudi, je pisalo: "Ukrajina in Aljaska - Rusi nikoli več!"

Aljaska je bila nekoč del Ruskega imperija, dokler je pred 158 leti niso kupile Združene države.

