Trump Putina označil za norega: 'Kaj se mu je zgodilo? Ubija veliko ljudi'

Kasneje se je na ruske napade odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump , ki je ruskega voditelja oklical za "popolnoma norega". Na svojem družbenem omrežju je zapisal še, da je sam vedno trdil, da si želi Putin imeti celotno Ukrajino. "Morda se bo izkazalo, da imam prav. A to bo sledilo v propad Rusije," je napovedal.

Čeprav se evropski zavezniki Kijeva pripravljajo na uvedbo dodatnih sankcij za Rusijo, so ZDA dejale, da bodo še naprej poskušale posredovati pri mirovnih pogajanjih ter zagrozile, da bodo iz pogajanj izstopile, če napredek ne bo viden.

Ostre besede je sicer namenil tudi ukrajinskemu predsedniku, češ da "svoji državi s svojo retoriko ne dela nobene usluge". "Vse, kar pride iz njegovih ust, povzroča težave. To mi ni všeč. Bolje bi bilo, da neha," je Trump zapisal o Zelenskem.

"Kaj za vraga se mu je zgodilo? Ubija veliko ljudi," je še dejal o svojem ruskem kolegu ter dodal: "Poznam ga že dolgo, vedno sem se razumel z njim, a rakete pošilja nad mesta in ubija ljudi, kar mi nikakor ni všeč."

Novinarjem v New Jerseyju je na vprašanje, ali razmišlja o povečanju ameriških sankcij proti Rusiji, odgovoril pritrdilno. Ameriški predsednik je sicer s sankcijami grozil že večkrat, vendar doslej še ni uvedel nobenih omejitev proti Moskvi.

Pogovoru o 'premirju' sledil največji ruski napad

Trump je minuli teden s Putinom opravil dvourni telefonski pogovor, v katerem sta razpravljala o sporazumu o prekinitvi ognja. Ameriški predsednik je klic označil za dobrega in dodal, da bosta Rusija in Ukrajina nemudoma začeli s pogajanji o prekinitvi ognja in koncu vojne.

Medtem ko je Ukrajina javno pristala na 30-dnevno prekinitev ognja, je Putin dejal le, da bo Rusija sodelovala z Ukrajino pri oblikovanju memoranduma o morebitnem miru v prihodnosti. Kijev in njegovi evropski zavezniki so slednje označili za taktiko zavlačevanja.