Trumpa minilo potrpljenje: Putinu dal 50 dni časa za premirje

Med današnjim pogovorom z novinarji v vojaškem oporišču pri Washingtonu je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da ga je ruski predsednik Vladimir Putin razočaral ."Lepo govori in nato zvečer vse bombardira", je ponazoril.

Trump je večkrat ponovil, da to ni njegova vojna, in krivdo zanjo ponovno prevalil na ameriškega predsednika Joeja Bidna . Že večkrat je izjavil tudi, da želi končati najsmrtonosnejši evropski konflikt po drugi svetovni vojni. V predvolilni kampanji je razlagal, da bi vojno lahko končal v 24 urah po izvolitvi. Po prevzemu položaja je že nekajkrat poklical Putina, vendar ta vztraja pri svojem.

Zaradi tega mu je dal 50 dni časa, da sklene premirje z Ukrajino. V nasprotnem premirju bodo ZDA uvedle višje carine na ruski izvoz v ZDA. Te naj bi za Rusijo in njene trgovinske partnerice znašale 100 odstotkov.

Kot je pred nekaj tedni poročal Reuters, pogoji Vladimirja Putina za končanje vojne v Ukrajini vključujejo tudi zahtevo, da se zahodni voditelji pisno zavežejo, da bodo prenehali širiti Nato proti vzhodu in odpravili del sankcij proti Rusiji.

"Putin je pripravljen skleniti mir, vendar ne za vsako ceno," je za Reuters povedal visoki ruski vir, ki pozna' kremeljsko razmišljanje na najvišji ravni' in je želel ostati anonimen.

Trije ruski viri so še povedali, da Putin želi pisno obljubo večjih zahodnih sil, da ne bodo širile zavezništva Nato pod vodstvom ZDA proti vzhodu. Med vrsticami to pomeni, da zahteva uradno izključitev članstva Ukrajine, Gruzije in Moldavije ter drugih nekdanjih sovjetskih republik iz Nata.

Rusija prav tako želi nevtralnost Ukrajine, odpravo nekaterih zahodnih sankcij, rešitev vprašanja zamrznjenih ruskih državnih sredstev na Zahodu in zaščito rusko govorečih v Ukrajini, so še razkrili njihovi viri.

Prvi vir je dejal, da bo Putin, če bo spoznal, da ne more doseči mirovnega sporazuma pod lastnimi pogoji, skušal z vojaškimi zmagami pokazati Ukrajincem in Evropejcem, da bo jutrišnji mir še bolj boleč.