Trump se jezi na Putina: Jedrskega orožja se ne omenja!

"Putin ves čas uporablja besedo na N. Jaz ji pravim beseda na N, kar pomeni nuklearno. To je ne, ne. Tega se ne sme. On pa to besedo ves čas uporablja in vse je strah, strah, strah. Zato to besedo še bolj uporablja in počne, kar hoče. To počne, ker si misli, nikoli nas ne bo nihče napadel," se je hudoval Trump.

"Namesto da Biden stalno govori, Putin ima jedrsko orožje, in kar naprej to ponavlja, bi moral poudariti, da imamo mi boljše orožje, imamo najboljše podmornice v zgodovini," je okrcal svojega naslednika na predsedniškem stolčku Joeja Bidna.

Voditelj ga je vprašal, kaj bi torej rekel in naredil on sam. "Rekel bi: imamo precej več kot vi. Imamo precej več kot vi, imamo precej močnejše orožje kot vi. In nikoli več ne smete uporabiti te besede, nikoli več ne smete omenjati jedrskega orožja. Če pa ga boste, bodo težave," je bil jasen Trump.