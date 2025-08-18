Trump: Ukrajina lahko konča vojno, a naj pozabi na Nato in Krim

Trump bo danes v Washingtonu gostil Zelenskega in več evropskih voditeljev na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti bodo sledili njegovemu srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. V ospredju pogovorov bodo med drugim tudi varnostna jamstva za Ukrajino.

Zelenski, ki je po poročanju tujih tiskovnih agencij že prispel v Washington, je pred srečanjem s Trumpom posvaril pred polovičnimi sporazumi za končanje vojne. "Mir mora biti trajen," je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da se ne sme ponoviti scenarij izpred let, ko je bila Ukrajina prisiljena predati Krim in del Donbasa na vzhodu države, Putin pa je to izkoristil kot odskočno desko za nov napad.

Zelenski je tudi poudaril, da varnostna jamstva, ki jih je Ukrajina prejela leta 1994, niso uspela zaščititi države. Dodal je, da Ukrajina ne bi smela prepustiti polotoka Krim Rusiji in da mora Rusija končati vojno, ki jo je začela.

"Upam, da bo naša skupna moč z Ameriko in našimi evropskimi prijatelji prisilila Rusijo k resničnemu miru," je še zapisal ukrajinski predsednik.