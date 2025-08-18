Svetli način
Ukrajina

Trump: Ukrajina lahko konča vojno, a naj pozabi na Nato in Krim

Washington, 18. 08. 2025 06.36 | Posodobljeno pred eno minuto

T.H. , STA
Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konča vojno z Rusijo, če to želi, vendar pa v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v zvezo Nato. Kot je še zapisal na družbenem omrežju Truth Social, Ukrajina tudi ne bo dobila nazaj polotoka Krim. Zelenski in več evropskih voditeljev sicer prav danes v odhaja v Washington, kjer se bodo sestali s Trumpom na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Zelenski je spomnil, da varnostna jamstva, ki jih je Ukrajina prejela leta 1994, niso uspela zaščititi države.

Trump bo danes v Washingtonu gostil Zelenskega in več evropskih voditeljev na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti bodo sledili njegovemu srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. V ospredju pogovorov bodo med drugim tudi varnostna jamstva za Ukrajino.

Trump bo gostil Zelenskega in več evropskih voditeljev
Trump bo gostil Zelenskega in več evropskih voditeljev FOTO: AP

Zelenski, ki je po poročanju tujih tiskovnih agencij že prispel v Washington, je pred srečanjem s Trumpom posvaril pred polovičnimi sporazumi za končanje vojne. "Mir mora biti trajen," je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da se ne sme ponoviti scenarij izpred let, ko je bila Ukrajina prisiljena predati Krim in del Donbasa na vzhodu države, Putin pa je to izkoristil kot odskočno desko za nov napad.

Zelenski je tudi poudaril, da varnostna jamstva, ki jih je Ukrajina prejela leta 1994, niso uspela zaščititi države. Dodal je, da Ukrajina ne bi smela prepustiti polotoka Krim Rusiji in da mora Rusija končati vojno, ki jo je začela.

"Upam, da bo naša skupna moč z Ameriko in našimi evropskimi prijatelji prisilila Rusijo k resničnemu miru," je še zapisal ukrajinski predsednik.

Najprej na štiri oči, nato širši krog

Današnjih pogovorov v Beli hiši se bodo poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Po navedbah Berlina bodo na pogovorih med drugim obravnavali varnostna jamstva, ozemeljska vprašanja in podporo Ukrajini v njeni obrambi pred rusko agresijo.

Nemški kancler Friedrich Merz na poti v Washington
Nemški kancler Friedrich Merz na poti v Washington FOTO: AP

Po informacijah iz Bele hiše bosta imela Trump in Zelenski najprej dvostranski pogovor v Ovalni pisarni, nato pa bo sledilo srečanje v širšem krogu z evropskimi voditelji.

Trump je po srečanju s Putinom izpostavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Kot je pojasnil v objavi na omrežju Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo.

Preberi še Putin pristal na ameriška in evropska varnostna jamstva za Ukrajino

Odposlanec ZDA Steve Witkoff je medtem v nedeljo izjavil, da se je Putin na petkovem srečanju strinjal z možnimi ameriškimi in evropskimi varnostnimi jamstvi za Ukrajino, podobnimi kolektivni obrambi Nata. Dodal je, da je Rusija nekoliko popustila glede petih ukrajinskih regij, pri čemer podrobnosti ni podal.

ukrajina vojna nato krim trump zelenski pogovori
