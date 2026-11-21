Enkrat "prijatelj" Vladimirja Putina, drugič nad njim razočaran, zdaj kritičen do Volodimirja Zelenskega, zdaj prepričan, da si oba želita miru. Tudi vojne v Ukrajini ni končal v 24 urah, kot je sprva obljubljal. Ameriški predsednik Donald Trump je v svojih ocenah rusko-ukrajinske vojne in njenih glavnih akterjev zamenjal že toliko plošč, da jim je težko slediti.

Zdaj je očitno znova na vrsti prijateljstvo. Trump je namreč ob srečanju z ruskim predsednikom na Kitajskem Putina ponovno označil za svojega prijatelja ter dodal, da ima odnos z obema voditeljema, ki si po njegovi oceni želita končati vojno.

Na vprašanje novinarjev, ali vidi Putina kot prijatelja ZDA, pa je ameriški predsednik dejal, da za ZDA tega ne more trditi. "Z njim imam zelo dober odnos, kar je tudi zelo dobro, saj ima veliko jedrskega orožja. Rusija je na tem področju takoj za ZDA. To nam daje dodatno moč," je novinarjem dejal Trump ter dodal: "Trenutno je v zelo težkem položaju, saj bi morala vojna trajati le 24 ur, traja pa že skoraj pet let. Na obeh straneh je umrlo veliko ljudi."

A če so bile njegove besede namenjene izkazovanju prijateljstva z ruskim voditeljem, pa so z druge strani naletele na precej hladnejši odziv. Na besede Trumpa se je v pogovoru za CNN namreč odzval Zelenski, ki je dejal, da ameriškemu predsedniku prepušča odločitev o tem, kako bo sam imenoval Putina, a ob tem poudaril: "Za nas je sovražnik. Za nas je morilec."

Ukrajinski predsednik verjame, da ga kot slednjega vidi tudi večina ljudi po svetu, saj "ubija vsak dan in vsako noč". Meni pa tudi, da Trump očitno "ne čuti dovolj pritiska", če Putina imenuje za prijatelja.