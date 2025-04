Trump za 'milijone mrtvih v vojni' okrivil tri ljudi

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so za vojno v Ukrajini krivi njegov predhodnik Joe Biden in predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ker je nista preprečila, ter ruski predsednik Vladimir Putin, ki je vojno začel. V Moskvi so se medtem ostro odzvali na izjave bodočega nemškega kanclerja, ki je dejal,da bi uničenje ruskega mostu na Krim lahko pomagalo Ukrajini. "Dvakrat premisli, nacist," je Friedrichu Merzu oponesel Dmitrij Medvedjev.