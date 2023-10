Turčija bo sodelovala na novih ukrajinskih mirovnih pogovorih

Ukrajinski predsednik svoj mirovni načrt, ki v svojem temelju zahteva umik vseh ruskih vojakov iz Ukrajine, vidi kot edino možnost za končanje vojne v Ukrajini. Mirovne pobude številnih drugih držav, med njimi Kitajske in Brazilije, v Ukrajini niso dobro sprejete. Nazadnje je srečanje glede ukrajinskega mirovnega načrta potekalo v Savdski Arabiji na začetku avgusta, ko so se zbrali predstavniki okoli 40 držav, med njimi ni bilo Rusije. Do konca leta pa si Ukrajina želi organizirati tudi mirovni vrh.

V Ukrajini v ruskem obstreljevanju več mrtvih

Rusija je sicer v petek in danes zadela več območij na vzhodu in jugu Ukrajine, pri čemer so umrli najmanj trije ljudje, štirje so ranjeni, so sporočile ukrajinske oblasti. Napadi se dogajajo ravno v času, ko se obe strani pripravljata na težke spopade pozimi in ko Rusija skuša odbiti ukrajinsko protiofenzivo.

Rusija je v petek izstrelila več sto izstrelkov na območje regije Herson, ki je pod nadzorom Ukrajine, je danes sporočil lokalni guverner Oleksandr Prokudin. Po njegovih navedbah je ruska vojska ciljala na stanovanjske soseske, pri čemer je bila ubita ena oseba, še ena pa ranjena.

V ločenih napadih so iz regije Dnipropetrovsk sporočili, da je Rusija izstrelila raketo na območje počitniških hišic v kraju Krivoj Rog, pri čemer je umrl 60-letnik, ranjena pa je bila ena ženska, ki je v kritičnem stanju. Pozneje so sporočili, da je v še enem napadu danes na Nikopol umrl človek.

V ruskem obstreljevanju v petek v bližini Kupjanska v regiji Harkov in napadih na Avdiivko na vzhodu regije Doneck sta bila ranjena najmanj dva človeka.