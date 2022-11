Bojevanje v blatnih jarkih: to ni Verdun 1916, to je Bahmut 2022

Poplavljeni vojaški jarki, blato in uničena pokrajina močno spominjajo na prizore iz prve svetovne vojne, predvsem na bojišče pri francoskem Verdunu. Nizi spopadov v Franciji, s katerimi so nemške sile želele predvsem izčrpati nasprotnike, so se zvrstili med februarjem in decembrom leta 1916. Nemci naj bi tudi upali, da si bodo z osvojitvijo mesta olajšali osvajanje Pariza. Na območje so pripeljali približno milijon vojakov in 850 kosov artilerijskega orožja. Približno 20.000 posameznikov je bilo zaradi hudega blata zadolženih le za dnevno utrjevanje ceste, ki je nemškim enotam omogočila dobavo orožja in stik z zunanjim svetom. A kljub trudu so bili Nemci v napadih neuspešni, zato so Verdun po desetmesečnih obstreljevanjih prepustili Francozom.

V okolici ukrajinskega mesta Bahmut, kjer se že vseh devet mesecev ruske invazije na Ukrajino odvijajo srditi boji, skoraj da ni kotička, ki ga izstrelki, dež in sneg ne bi spremenili v blatno močvirje. Noge vojakov in gosenice tankov se pogrezajo v gosto in razmočeno glineno prst, ki jih je prisilila, da izkopljejo jarke in začnejo s pozicijskim bojevanjem. Bitka pri od julija neprestano obstreljevanem Bahmutu se tako spreminja v boj na izčrpavanje. "Ukrajina za bitko porablja sile, ki bi jih lahko namestila drugje," je situacijo razložil direktor raziskovalnega inštituta o Rusiji Michael Kofman .

A če se vrnemo k trenutnim razmeram na vzhodu Evrope, ki so po pričevanju dopisnikov NYT naravnost grozljive: Zaradi hudih spopadov, ki potekajo med ruskimi in ukrajinskimi silami, je na ukrajinski strani vsak dan ranjenih več sto vojakov. O večjem številu poškodovanih poročajo tudi z ruske strani. Poškodbe nastajajo tudi zaradi spolzkih jarkov in nevzdržnih razmer, mraza in vlage. Pogoste so tudi podhladitve, predvsem razmočenih stopal. "Vojakom prinesemo topla oblačila, zimske plašče in škornje, ampak to ne popravi razmer," je dejal ukrajinski zdravnik v obleganem mestu Ihor.

Vojaki s hudimi poškodbami se ob prihodu v edino vojaško bolnišnico v mestu lahko uležejo le na že okrvavljena in obrabljena nosila. A le, če so prosta. Ob prihodu v bolnišnico so popolnoma premočeni, njihove roke, noge in obrazi so popolnoma prekriti z blatom. "V zadnjih nekaj dneh so Rusi vedno bolj intenzivni v svojih napadih," je za ameriški medij povedal eden izmed ukrajinskih zdravnikov Parus.