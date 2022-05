Ujet ukrajinski vojak zapel evrovizijsko Stefanio

Na spletu je zaokrožil videoposnetek, v katerem ukrajinski vojak čustveno prepeva refren letošnje zmagovalne skladbe na Evroviziji. Pesem z naslovom Stefania , ki jo je glavni pevec Oleh Psiuk sprva namenil svoji materi, je zaradi trenutnih razmer hitro postala vojna himna in poklon vsem materam po svetu.

"Četudi bodo vse ceste uničene, bom vedno našel pot domov," je v delu pesmi zapel vojak, ujet v železarni in jeklarni Azovstal. Posnetek je številne pretresel prav zaradi dejstva, da je le nekaj ur po razglasitvi zmagovalca letošnje Evrovizije Rusija izstrelila več raket na oblegani Mariupol, kjer stoji omenjena železarna.

Po odmevni zmagi na največjem glasbenem tekmovanju na svetu je čustveni videospot izdala tudi zmagovalna skupina Kaluš Orkestra, ki je prizore zanj posnela v porušenih ukrajinskih mestih, v ospredje pa postavila pripadnice ukrajinske vojske in otroke, največje žrtve rusko-ukrajinskega spora. Pretresljivi prizori porušenih stavb, objokanih otrok in prestrašenih Ukrajincev so v štiriindvajsetih urah presegli 6,5 milijona ogledov.

Ukrajina tudi v težkih časih zvesta Evroviziji

Ukrajinsko zvestobo festivalu, na katerem je država slavila trikrat, je v preteklem tednu pokazala tudi ukrajinska televizijska ekipa, ki je festival spremljala in ga komentirala kar iz bunkerja. Zvestobo svoji državi so takoj po dvigu kristalnega mikrofona izkazali člani Kaluš Orkestra, ki bodo po povratku iz Torina nadeli vojaške uniforme in branili meje svoje države.