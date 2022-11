Ukradeni rakun postal ljubljenec ruskih specialcev

Ko so ruske sile ob umiku iz Hersona s seboj odnesle tudi živali iz tamkajšnjega živalskega vrta, je veliko zgražanja povzročil posnetek ravnanja z rakunjo družino. Možakar v uniformi je odraslega rakuna, ki se je na vse pretege upiral, za rep grobo zvlekel iz njegove hišice, nato pa ga vrgel v kletko z glavo navzdol. Gledalci so bili prepričani, da je njegova usoda zapečatena. A vsaj eden izmed mladičkov je namesto v loncu, kot so se zbali spletni komentatorji, pristal na fronti, kjer pa se mu godi bolje kot vojakom. 'Hersončik' je postal ljubljenec enote padalcev, pa tudi spletna zvezda.

Po nedavnem umiku ruskih sil iz regije Herson na jugu Ukrajine, so lokalne oblasti sporočile, da so Rusi uničili ključno infrastrukturo, izropali pa so tudi tamkajšnji živalski vrt.

Po spletu je zaokrožil posnetek kraje rakuna, ki ga je iz njegovega bivališča nasilno izvlekel človek, ki so ga ukrajinski mediji prepoznali kot Olega Zubkova, lastnika sosednjega živalskega vrta Tajgan na Krimskem polotoku. "Na Krim so odpeljali večino živali. Od lam, oslov in veveric do volkov in rakuna," je prek družbenih omrežij takrat sporočil Oleksandr Todorčuk, ustanovitelj gibanja za pravice živali UAnimals. Toda zdaj se je izkazalo, da so druge živali res odšle tja, ne pa tudi mladi rakunček. Ta se je ruskim vojakom tako prikupil, da so ga obdržali zase.

Na veliko olajšanje ljubiteljev živali je videti, da z njim ravnajo popolnoma drugače kot Zubkov. Ni nobenega vlečenja za rep ali metanja na glavo, na posnetkih, ki jih objavljajo, ga ljubeče stiskajo v naročju, gladijo njegov kožušček in ga čohljajo za ušesi. Spletna zvezda Na družbenem omrežju Telegram so mu odprli tudi lastni kanal hersonEnot, kjer objavljajo njegove slike in posnetke ter pripovedujejo anekdote, povezane z njim, v dobrem tednu dni pa je zbral že več desettisoč sledilcev. Poimenovali so ga Hersončik, torej pomanjševalnica mesta, odkoder prihaja. Kar so Ukrajinci poimenovali kraja, je v ruski različici dogajanja evakuacija.

Pravijo, da so živali evakuirali, saj v mestu ni vode in elektrike, zaradi česar bi živali poginile, če bi ostale tam. Opisujejo, kako se Hersončik, za katerega pravijo, da je pet mesecev star samček, privaja na življenje z vojaki. Posvojili so ga pripadniki ruskih specialnih sil, sodeč po našitkih na njihovih uniformah gre očitno za eno izmed zračno-desantnih enot (VDV), ki je bila na hersonskem bojišču. Padalci so mu kupili tudi enako belo-modro črtasto majico, kot jo nosijo sami, za malčka seveda v miniaturni različici. Poudarjajo, da ga skrbno varujejo in razvajajo. Ves čas ga zalagajo s priboljški, pravijo, da ga vsak dan hranijo s svežimi ribami, oreščki in grozdjem.

Povsod ga jemljejo s sabo, je razvidno iz posnetkov – k njim se stiska v jarku, ko gredo v izvidnico, se kobaca v nahrbtniku in med vožnjo kraljuje na sovoznikovem sedežu. Prav z vojaškim džipom pa je povezana zgodba, ki jo je na družbenem omrežju delil eden izmed njegovih skrbnikov. Kot pripoveduje, ga je Hersončik med vožnjo tako zamotil, da je z vozilom zapeljal v blatni jarek in tam tudi obtičal. Na pomoč je moral poklicati svoje soborce, da so prišli z vojaškim tovornjakom in izvlekli džip.

To pa ni bilo edinkrat, ko jo je zagodel uniformiranim družabnikom. V smehu se spominjajo, kako je neko noč v njihove spalne vreče skril napol pojedene ribje glave. Zagotavljajo, da jih kljub temu njegove potegavščine ne jezijo, pač pa dvigujejo moralo. Pravijo, da je postal simbol njihove enote, ki jih vodi proti novim zmagam. Ukrajinci besni Če so Rusi nad novo pridobitvijo neznansko navdušeni, pa so Ukrajinci seveda toliko manj. Na družbenih omrežjih se že pojavljajo grafike, ki rakuna predstavljajo kot simbol upora. "Rusi, vrnite rakuna. Narod tatov!" se hudujejo. Prav tako obljubljajo, da bodo povrnili vse, kar pripada Ukrajini, tudi rakuna.

