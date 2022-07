Ukrajina bi jug države osvobajala z 'milijonsko vojsko'

Ukrajina je najavila močan protinapad na jugu države, v katerem računajo na orožje z Zahoda in na lastno vojsko, ki jo bo po njihovih besedah sestavljal "milijon ljudi". Civiliste v Hersonu so pozvali k evakuaciji, obrambni minister Oleksij Režnikov pravi, da je povrnitev ozemlja ob Črnem morju ključnega pomena za ukrajinsko gospodarstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem izdal odlok, ki omogoča hitrejšo pridobitev ruskega državljanstva za vse prebivalce Ukrajine. V kraju Časiv Jar pa je naraslo število mrtvih po napadu na petnadstropno stanovanjsko stavbo.

icon-expand Ukrajinska vojakinja FOTO: AP

Namestnica ukrajinskega premierja Irina Vereščuk je pozvala prebivalce, da nemudoma zapustijo hersonsko regijo na jugu države. Herson in njegovo okolico je Ukrajina izgubila že v prvih tednih ruske ofenzive, zdaj pa naj bi načrtovali protiofenzivo. "Jasno je, da bodo tam potekali boji, granatiranje, zato ljudi pozivamo k nujni evakuaciji. Ženske in otroci ne smejo postati živi ščit," je poudarila za nacionalno televizijo. Dodala pa je, da ne more govoriti o tem, kdaj se bo protiofenziva začela.

Moskva je že pred časom sporočila, da bo v Hersonu izvedla referendum glede morebitne priključitve Rusiji. Kremelj poudarja, da morajo odločitev o prihodnosti te regije sprejeti njeni prebivalci. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Režnikov je zdaj dejal, da je povrnitev ozemlja ob Črnem morju ključnega pomena za ukrajinsko gospodarstvo: "V oboroženih silah imamo 700.000 ljudi, če pa k temu dodamo še pripadnike policije, nacionalne garde, mejne kontrole ... imamo vojsko milijona ljudi," je dejal glede napovedane protiofenzive. V intervjuju za britanski Ties je dejal, da je predsednik Volodimir Zelenski vojaškim poveljnikom že naročil, naj se domislijo, kako bi tako številčno skupino za protiofenzivo na jugu Ukrajine res oblikovali. Reznikov je dodal, da je sam že pisal svojim kolegom v državah zaveznicah in pojasnil, zakaj potrebujejo tako veliko orožja. BBC sicer ob tem piše, da gre v tem hipu bolj za želje ukrajinske vlade kot pa za nek konkreten načrt osvoboditve juga države.

icon-expand Ukrajinski vojaki FOTO: AP

Putin povsod poenostavil postopek za pridobitev ruskega državljanstva Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem izdal odlok, ki omogoča hitrejšo pridobitev ruskega državljanstva za vse prebivalce Ukrajine. Predhodno je ta možnost veljala le za prebivalce obeh separatističnih republik Doneck in Lugansk, ki ju priznava Moskva, ter za regiji Herson in Zaporožje, kjer ruska vojska nadzoruje večje dele ozemlja. Danes objavljeni odlok ruskega predsednika med drugim navaja, da se "vsem državljanom Ukrajine" omogoči "pravica, da zaprosijo za sprejem v državljanstvo Ruske federacije na poenostavljen način", STA povzema poročanje francoske tiskovne agencije AFP.

Moskva je sicer že leta 2019 izdala odlok, s katerim je olajšala izdajo potnih listov za prebivalce samooklicanih proruskih ljudskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine. Putin je nato maja letos olajšal pridobitev ruskega državljanstva še za prebivalce dveh ukrajinskih regij, in sicer Hersona, ki je skoraj v celoti pod nadzorom ruskih sil, in jugovzhodne regije Zaporožje, ki je delno pod nadzorom Rusije. V skladu z rusko zakonodajo poenostavljeni postopek omogoča vložitev prošnje za pridobitev ruskega državljanstva brez izpolnjevanja številnih predpogojev, kot je petletno življenje v Rusiji, vir dohodka in opravljen izpit iz ruščine. Število mrtvih stanovalcev narašča Število mrtvih po nedeljskem porušenju petnadstropne stanovanjske stavbe v kraju Časiv Jar na vzhodu Ukrajine, do katerega je prišlo zaradi ruskega obstreljevanja, pa je naraslo na 18. Reševalna akcija še poteka, še vedno pogrešajo več kot 20 ljudi, tudi devetletnega dečka.