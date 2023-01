Kijev potrdil: Ukrajina bo od Zahoda prejela med 120 in 140 bojnih tankov

"V prvem valu prispevkov bodo ukrajinske oborožene sile prejele od 120 do 140 sodobnih tankov zahodnih modelov," je dejal Kuleba in spomnil, da bodo pošiljke vključevale nemške tanke Leopard 2, britanske Challenger 2 in ameriške M1 Abrams. Ob tem je pojasnil, da je v "tankovski koaliciji" trenutno dvanajst držav.

"Oborožene sile morajo dobiti vse vrste orožja, ki jih potrebujejo za obrambo in ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti naše države," je poudaril in ponovno izpostavil potrebo po dobavi bojnih letal in raket dolgega dosega. "To ni orožje za eskalacijo. To je orožje za obrambo in odvračanje agresorja," je dodal.