Ukrajina delila posnetek trčenja brezpilotnika v rusko ladjo Ivan Khurs

V sredo je rusko obrambno ministrstvo priznalo poskus napada na njihovo ladjo. Ob tem so zagotovili, da brezpilotniki ladje niso uspeli zadeti. "Oborožene sile Ukrajine so s tremi gliserji brez posadke neuspešno poskušale napasti ladjo črnomorske flote Ivan Khurs," je povedal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva generalmajor Igor Konašenkov ter dodal, da so uspešno uničili vsa brezpilotna plovila.

Moskva je ob tem z javnostjo delila tudi posnetek, ki naj bi prikazoval, kako eno od brezpilotnih plovil eksplodira. "Ladja Ivan Khurs še naprej izpolnjuje svoje naloge," je v sredo še dodal Konašenkov.