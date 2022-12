Ukrajina na Putinove besede o pogajanjih: Vrniti se mora v realnost

Na dan, ko je Rusija sprožila raketne napade na desetine mest, je znova zatrdil, da se je Moskva "pripravljena pogajati z vsemi udeleženci v tem procesu za iskanje sprejemljive rešitve" za konec konflikta v Ukrajini. Kijev in zahodne zaveznike Ukrajine je obtožil, da zavračajo sodelovanje v pogovorih.

"Bistvo vsega je politika naših geopolitičnih nasprotnikov, ki si prizadevajo razdreti Rusijo, zgodovinsko Rusijo. Vedno delujejo po načelu 'deli in vladaj'. Naš cilj je nekaj drugega – združiti ruski narod, " je v nedeljo dejal Vladimir Putin v pogovoru za televizijo Rosija 1.

Ukrajina Putinovim besedam – glede na to, da so njeni prebivalci božič preživeli ob obstreljevanju – ne verjame. "Putin se mora vrniti v realnost. Rusija je sama od sebe napadla Ukrajino in ubija njene državljane. Nobenih drugih držav, motivov, geopolitike ni. Rusija si ne želi pogajanj, poskuša se izogniti odgovornosti," je na Twitterju sporočil Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.