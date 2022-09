Ukrajina nadaljuje ofenzivo, Rusija: Sovražnik je utrpel velike izgube

Ukrajinska protiofenziva v južni regiji Herson je v veliki meri neuspešna, njihove sile pa so utrpele velike izgube, je dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu in dodal, da je cilj protiofenzive zgolj ustvarjanje iluzije na Zahodu, da je ukrajinska vojska sposobna izvajanja protinapadov. Ukrajinska stran trdi, da napredujejo, saj naj bi njihova vojska v ponedeljek prebila rusko frontno črto v južni regiji Herson. V senci spopadov sta si državi izmenjali več zajetih vojakov. Izmenjava je vključevala 14 Ukrajincev in zaenkrat še neznano število Rusov, je na Telegramu sporočil koordinacijski urad za vojne ujetnike v Kijevu.

"Ukrajinske sile nadaljujejo s poskusi napadov med mestoma Mikolajiv in Krivoj Rog ter tudi na drugih območjih, sovražnik pa je utrpel velike izgube," je na Telegramu sporočil Šojgu. Pri tem je dodal, da je edini cilj Kijeva v ofenzivi "ustvariti iluzijo med zahodnimi uradniki, da je ukrajinska vojska sposobna izvajanja napadov". Hkrati je ruski obrambni minister poročal o nadaljnjem napredovanju ruskih sil v vzhodni Ukrajini in dejal, da so zasedle močno utrjeno mesto Piski, ki leži tik ob regiji Doneck. Ukrajinska vojska naj bi sicer v ponedeljek prebila rusko frontno črto v južni regiji Herson, vojaško akcijo pa je označila za uvodno fazo obsežne ukrajinske protiofenzive. Pojavili so se tudi domnevni posnetki ukrajinskega napada na rusko skladišče orožja. Ruska vojska je Herson zavzela že ob začetku invazije. Ta regija, ki je bistvena za ukrajinsko kmetijstvo, je pomembna tudi zato, ker meji na polotok Krim, ki si ga je Moskva priključila marca 2014. Izmenjava zapornikov potekala v regiji Doneck na vzhodu države V izmenjavo so bili vključeni ukrajinski vojaki iz dveh motoriziranih brigad, ki so bili ujeti že spomladi, med njimi naj bi bila tudi en častnik in zdravnik. Število izročenih Rusov zaenkrat še ni znano, vendar je bilo doslej v izmenjave ujetnikov med Rusijo in Ukrajino običajno vključeno enako število ljudi na obeh straneh. V luči izmenjave vojnih ujetnikov je namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov sporočil, da se ZDA po diplomatski poti še niso obrnile na Rusijo glede morebitne vrnitve ameriških plačancev, ujetih v Ukrajini, poroča ruska tiskovna agencija Tass. "Takšnih pozivov s strani ZDA prek zunanjega ministrstva ni bilo. V nekaterih primerih smo si z njimi izmenjali različne informacije o tem, kje bi se lahko nahajali določeni ameriški državljani, vendar vse to ni zadevalo teme plačancev," je dodal Rjabkov.