Ukrajina

Ukrajina naj bi globoko v Rusiji napadla naftno rafinerijo, umrla ena oseba

Volgograd, 06. 11. 2025 09.25 | Posodobljeno pred 28 minutami

Avtor
M.P.
Ukrajinska vojska naj bi po poročanju ruskih uradnikov v noči na četrtek nad Rusijo poslala najmanj 75 dronov ter poškodovala rusko rafinerijo nafte v Volgogradu, kjer naj bi posledično izbruhnil požar. Ruski guverner je sporočil, da je v napadu umrla ena oseba. Ruski predsednik Vladimir Putin je v novem zakonu odredil okrepljeno obrambo ruskih naftnih rafinerij pred napadi ukrajinskih brezpilotnih letal. Še vedno se nadaljuje tudi intenzivna bitka za strateško pomembno ukrajinsko mesto Pokrovsk.

Guverner Volgograda Andrej Bočarov je po poročanju Reutersa sporočil, da je bil v napadu ukrajinskih dronov globoko v Rusiji zaradi šrapnelov ubit 48-letni moški. Dejal je tudi, da je v industrijski coni v okrožju Krasnoarmejsk izbruhnil požar ter da je bila v napadu poškodovana tudi stanovanjska stavba in več drugih domov.

V okrožju se nahaja velika volgogradska rafinerija Lukoil, ki je bila že večkrat tarča napadov Ukrajine. Leta 2024 je volgogradska rafinerija predelala 13,7 milijona ton nafte oziroma 5,1 odstotka celotne količine v ruskih rafinerijah.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo ponoči sestreljenih 75 ukrajinskih brezpilotnih letal, 49 naj bi jih sestrelili prav v regiji Volgograd. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kyiv Independent poročil o ukrajinskih napadih na Rusijo ni mogel nemudoma potrditi, tudi ukrajinska vojska domnevnega napada še ni komentirala. Lokalni prebivalci so sicer poročali o škodi, na družbenih omrežjih pa so se pojavile fotografije in videoposnetki, ki dokumentirajo delo zračne obrambe v regiji.

Zaradi napada pa so po poročanju ruskih medijev zaprli tudi 13 letališč po vsej Rusiji. Spomnimo sicer, da tudi po Evropi že več tednov nad letališči in vojaškimi objekti opažajo neznane drone, za katere domnevajo, da pripadajo prav Rusiji. Kremelj sicer slednje zanika.

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem zaradi vse pogostejših napadov na ruske naftne rafinerije v novem zakonu, podpisanem v torek, odredil okrepljeno obrambo infrastrukture pred napadi ukrajinskih dronov. Približno dva milijona rezervistov je namreč pozval, naj zaščitijo ruske naftne objekte.

Ukrajina je sicer v preteklosti že večkrat ciljala na proizvodne obrate, naftne rafinerije in vojaška logistična središča, da bi spodkopala rusko gospodarstvo. V torek so na primer ukrajinski droni napadli industrijski obrat približno 1300 kilometrov znotraj Rusije, so sporočili lokalni uradniki.

Težki spopadi za strateški Pokrovsk

Rusija je po poročanju The Independenta sporočila, da njene sile znotraj Pokrovska napredujejo proti severu ter da se trudijo prevzeti popoln nadzor nad ukrajinskim mestom. Ukrajinska vojska je ob tem sporočila, da njene enote bijejo težek boj, da bi Rusiji preprečile pridobivanje novih ozemelj.

Ukrajina je sicer priznala, da se njene čete v tem strateško pomembnem vzhodnem mestu ter nekoč pomembnem prometnem in logističnem središču ukrajinske vojske soočajo s težkim položajem. A Rusija se zanj bori že več kot eno leto, mesto pa še ni osvojeno.

Preberi še Zelenski obiskal poveljniško mesto Azova pred Pokrovskom

In medtem ko rusko obrambno ministrstvo trdi, da sta dve jurišni ekipi obkolili ukrajinske čete, pa je ukrajinska vojska zanikala, da bi bile njene čete obkoljene. Pojasnili so, da skušajo preprečiti ruskim vojakom, da bi se vkopali, hkrati pa da si prizadevajo zavarovati in zaščititi logistične poti na širšem območju.

Ruska vojska trdi tudi, da nadzoruje več kot 19 odstotkov Ukrajine oziroma približno 116.000 kvadratnih kilometrov. Proukrajinski zemljevidi medtem kažejo, da je Rusija letos doslej zavzela več kot 3400 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja ter da je Rusija konec leta 2023 nadzorovala 18 odstotkov Ukrajine.

