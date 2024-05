'Ukrajina naše orožje lahko uporabi tudi na ozemlju Rusije'

Britanski zunanji minister David Cameron je odšel v Ukrajino, kjer je glede vojaške pomoči med obiskom Kijevu zatrdil, da bo Velika Britanija zagotavljala 3,5 milijarde na leto, "dokler bo potrebno". Dodal je, da London nima zadržkov do tega, da bi bilo to orožje uporabljeno tudi znotraj Rusije.

"Ukrajina ima to pravico. Ravno tako kot Rusija napada znotraj Ukrajine, lahko razumete, zakaj Ukrajinci čutijo potrebo, da si zagotovijo samoobrambo," je za Reuters dejal pred katedralo svetega Mihaela.

Rusija obljublja maščevanje Zahodu, če pride do napadov na Krim

Rusija pa je Veliko Britanijo, EU in ZDA posvarila pred "uničujočim maščevanjem", če Zahod podpre morebitne napade na Krimski most ali sam Krim. "Rada bi opozorila Washington in Bruselj, da so vse nasilne akcije zoper Krim obsojene ne le na neuspeh, pač pa jih bo spremljal tudi uničujoč udarec maščevanja," je izpostavila Marija Zaharova, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva.