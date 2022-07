Ukrajina odbila več napadov, Rusija naj bi uničila raketni sistem Himars

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je med pregledom enot, ki se bojujejo v Ukrajini, ukazal, da pospešijo tempo in intenzivnost napadov ter odredil vojski, naj razširi svoje napade v vseh smereh, poroča dpa. Cilj ukazov naj bi bil preprečiti Kijevu izvajanje množičnih artilerijskih in raketnih napadov na infrastrukturo in civiliste v Donbasu in drugje.

Tudi vojaški strokovnjaki Inštituta za vojne študije (ISW) s sedežem v ZDA so opazili, da ruske enote končujejo predah po zavzetju mest Severodoneck in Lisičansk. Trenutno potekajo spopadi manjšega obsega, a če je njihovega premora resnično konec, bodo Rusi v prihodnjih 72 urah verjetno nadaljevali in razširili svoje vojaške operacije, je zapisano v analizi ISW.

Rusko ministrstvo za obrambo je objavilo posnetek domnevnega uničenja mobilnega raketnega sistema daljšega dosega Himars, ki so ga Ukrajini dobavile ZDA. "Visoko natančne vodene rakete so v bližini Krasnoarmejska uničile raketni sistem ameriške proizvodnje Himars in podporno vozilo," so zapisali v izjavi za javnost in objavili videoposnetek uničenja cilja. Pri tem naj bi uporabili balistično raketo kratkega dosega Iskander. Šlo naj bi za uničenje tretjega lanserja, vendar Ukrajina zaenkrat zanika, da bi bila Rusija uspešna pri lovu na učinkovite artiljerijske sisteme ameriške proizvodnje.