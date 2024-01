Ukrajina odkrila veliko korupcijo pri nabavi orožja

Osumljeni so pogodbo za nakup nabojev, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, avgusta leta 2022 podpisali z orožarskim podjetjem Lviv Arsenal, po podpisu pogodbe pa je obrambno ministrstvo podjetju nakazalo 40 milijonov evrov.

Po navedbah ukrajinske varnostne službe SBU so visoki uradniki in nekdanji zaposleni na obrambnem ministrstvu in v podjetjih, ki so sodelovala v orožarskem poslu, denar iz proračuna skušali pridobiti z lažnim nakupom 100.000 kosov minometnega topniškega streliva za oborožene sile.

Z bančnega računa podjetja so denar nakazali neimenovanemu tujemu podjetju, ki naj bi strelivo dostavilo v Ukrajino, a po ugotovitvah SBU Ukrajini ni bil dobavljen niti en kos streliva.

Med osumljenimi v korupcijski aferi so tudi zdajšnji in nekdanji vodje oddelkov na obrambnem ministrstvu in direktor podjetja Lviv Arsenal. Enega od osumljencev je ukrajinska policija pridržala, ko je po razkritju goljufije poskusil zbežati iz Ukrajine.

Po navedbah ukrajinskega generalnega tožilstva bo ukradenih 40 milijonov dolarjev oz. slabih 37 milijonov evrov vrnjenih v državni proračun.

To ni prva korpucijska afera v Ukrajini od začetka ruske invazije na državo. Avgusta 2023 je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odpustil vse vojaške uslužbence, ki so bili zadolženi za izvrševanje vojaškega vpoklica, saj je Kijev ugotovil, da je bilo nekaterim omogočeno, da so se vpoklicu izognili.