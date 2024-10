Ukrajina ponuja barako in hrano. 'Ni vam treba umirati'

Severna Koreja naj bi po ocenah južnokorejskih, ukrajinskih in ameriških virov poslala več tisoč vojakov, da bi okrepila ruske sile v konfliktu v Ukrajini. Gre za eno od potez Rusije, s katero naj bi v vojnih naporih pridobila dodatno podporo zaveznikov.

Ukrajinska vojaška obveščevalna agencija pa je v okviru projekta "Želim živeti" nagovorila vojake Korejske ljudske armade, ki se odpravljajo v Rusijo. S pomočjo tega projekta lahko tudi ruski vojaki kličejo na posebno telefonsko linijo in se predajo Ukrajincem. Linijo in kanal na Telegramu je Rusija sicer blokirala že oktobra 2022, vendar sta še vedno dostopna prek VPN povezav.

Ukrajina je ob izjavi objavila tudi videoposnetek v korejščini, v katerem prikazuje taborišča za vojne ujetnike in obroke, ki jih tam strežejo. Video je bil objavljen tudi na družbenih omrežjih X in YouTube, zaključil pa se je s telefonsko številko in QR-kodo, da lahko severnokorejski vojaki stopijo v stik z ukrajinskimi oblastmi, poroča Business Insider.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da Severna Koreja svojim vojakom onemogoča komunikacijo z zunanjim svetom in jih spremlja s političnimi nadzorniki iz vladajoče stranke.

Severna Koreja ob tem izvaja stroge nadzorne ukrepe, tudi kadar pošilja svoje državljane v tujino, je za Business Insider pojasnil Joseph S. Bermudez ml., strokovnjak za severnokorejsko obrambo pri Centru za mednarodne in strateške študije. Kim Džong Un naj bi na bojišče pošiljal le politično zanesljive ljudi, ki jih spremljajo strankarski uradniki, zadolženi za poročanje.

Poskus Ukrajine, da nagovori severnokorejske vojake, ima tako velike izzive. Severna Koreja ob nadzoru na terenu uporablja tudi taktiko, s katero vojakom grozi s kaznimi za družinske člane, če prebegnejo.

Se pa zdi, da ruska uporaba severnokorejskih vojakov kaže na to, da se Rusija vse bolj zanaša na zaveznike, da bi lahko nadaljevala z vojnimi prizadevanji. Putin je letos dodelil kar 40 odstotkov ruskega proračuna za obrambo in podpisal pakt s Pjongjangom za dodatne vire in strelivo.