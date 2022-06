Ukrajina poroča o pomembni zmagi nad ruskimi silami na Kačjem otoku

Tudi slike družbe Maxar Technologies prikazujejo vidne poškodbe na stolpu, ki leži na južnem koncu otoka, ter tudi požgano rastlinje na več lokacijah. Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform poroča še, da so v napadih uspeli poškodovati ruski protiletalski sistem Pancir, radarsko postajo in tudi več vozil .

Kačji otok je sicer strateško pomemben zaradi svoje lege ob ukrajinski in romunski obali, saj predstavlja odlično opazovalno točko in prostor za namestitev sistemov zračne obrambe. Kačji otok je Moskva zajela že na začetku vojne v Ukrajini. Otok je sicer postal simbol ukrajinskega odpora, potem ko je po spletu zakrožil tudi zvočni posnetek med rusko in ukrajinsko vojsko, v katerem so Ukrajinci na pozive ruske ladje, naj se predajo, odgovorili z "J*** se!"

Moskva je sicer v torek poročala nekoliko drugačno zgodbo. Kot so trdili, naj bi namreč Rusija uspešno odbila ponoven ukrajinski napad na otok. "V ponedeljek ob 5. uri zjutraj je kijevski režim izvedel nov poskus zavzetja Kačjega otoka," je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov . Opozoril je tudi, da so ruski radarji na območju otoka zaznali ameriško izvidniško brezpilotno letalo serije RQ-4 Global Hawk, in dodal, da so ukrajinske sile po neuspešnem napadu na otok napadle še naftne ploščadi v Črnem morju.

"Voditelji večjih evropskih držav še vedno verjamejo, da se lahko s Putinom pogajajo, ne da bi ob tem izkazali svojo moč. To je velika napaka," je poudaril Hodorkovski, ki je Putina označil za bandita oz. razbojnika. "In kaj naredi razbojnik v situaciji, ko ima premoč in ko ga silijo, da naredi prvi korak v smeri pogajanj? Svojo žrtev skuša pokončati," je jasen.

S tem se je navezal številne pogovore evropskih voditeljev, ki so jih od začetka vojne opravili s Putinom. Med njimi je zlasti francoski predsednik Emmanuel Macron , a tudi on je bil v pogajanjih neuspešen. Tudi klici nemškega kanclerja Olafa Scholza , italijanskega premiera Maria Draghija in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela z ruskim predsednikom niso obrodili sadov. Medtem je avstrijski kancler Karl Nehammer celo odpotoval v Moskvo ter se s Putinom srečal osebno.

Do napada na rafinerijo je prišlo le nekaj dni zatem, ko je Moskva Ukrajino obtožila napada na črnomorske vrtalne ploščadi ob obali Krima. Ukrajinske oblasti so ta napad v torek zvečer tudi priznale, saj naj bi ruske sile ploščadi uporabljale kot vojaški objekt.

Videoposnetki, ki so bili objavljeni na družbenih omrežjih in jih ni bilo mogoče neodvisno preveriti, so prikazovali brezpilotni letali, ki sta leteli nad tovarno tik pred eksplozijo. Rusija je od začetka vojaškega posredovanja v Ukrajini večkrat obtožila Kijev, da izvaja napade v bližini skupne meje.

Guverner regije Rostov Vasilij Golubev je povedal, da so na kraju našli dele dveh brezpilotnih letal, vendar pa ni navedel, od kod bi letali lahko prišli. Zaradi napada je na rafineriji izbruhnil požar, ki pa so ga po guvernerjevih besedah že pogasili in evakuirali osebje tovarne. Žrtev v napadu ni bilo, rafinerija pa je prekinila obratovanje. Guverner regije je sicer napad označil za terorističnega.

Ob tem je nekdanji oligarh opomnil tudi, da je pandemija covida-19 in samoizolacija spremenila Putinovo dojemanje Ukrajine. Dvomi sicer, da ima ruski voditelj kakšne strateške načrte, saj o njem ne razmišlja kot o strategu. "Sliši različne predloge, med katerimi mu en ustreza. Tako se odloči zanj," pravi.

Zadnji dve leti je sicer Putin živel v skrbno nadzorovanem varnostnem mehurčku, da se ne bi okužil s koronavirusom. Dostop do njega pa so imeli le njegovi najbližji zaupniki in svetovalci. Ameriški obveščevalni uradniki so sicer že špekulirali o vplivu te skrajne osamljenosti na predsednikovo miselnost. "Invazija je mešanica želje, da bi postal pri volilnem telesu bolj priljubljen, in paranoičnega strahu pred tem, kar se dogaja v sosednji državi. Boji se teh demokratičnih sprememb in neodvisnosti, ki jo je pridobila Ukrajina," je še dejal za Euronews.

Na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo hudi boji. Hodorovski prepričan, da se bo vojna končala na bojišču

V Donbasu se medtem nadaljujejo hudi boji. Ruske sile skušajo v celoti zavzeti Severodoneck in v okoliških krajih blokirajo ukrajinske enote, so sporočili iz ukrajinskega generalštaba. Obkolitev ukrajinskim silam grozi tudi južno od mesta Lisičansk, medtem ko zunaj dosega ruskih kopenskih sil zaenkrat ostajata mesti Slovjansk in Kramatorsk.

"Sovražnik poskuša vzpostaviti popoln nadzor nad Severodoneckom in blokirati enote obrambnih sil v krajih Borivske in Voronove," so sporočili iz ukrajinskega generalštaba. Glede na poročilo o razmerah v Donbasu so ofenzive ruskih enot osredotočene predvsem na območje med Severodoneckom in Bahmutom.

"Tam zunaj je pravi pekel," je dejal guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj, pri čemer je govoril o Severodonecku, ki je že več tednov pod hudim obstreljevanjem. "Naši fantje držijo svoje položaje in jih bodo držali tako dolgo, kot bo potrebno," je še dodal.

Evakuacija civilistov, ki so zatočišče poiskali v lokalni tovarni Azot, za zdaj še vedno ostaja nemogoča. Ukrajinskim enotam pa medtem grozi tudi obkolitev južno od mesta Lisičansk, na drugi strani reke Severski Donec.

Druga glavna tarča ruskih napadov, mesti Slovjansk in Kramatorsk, v katerih je pred vojno skupaj živelo približno pol milijona prebivalcev, za zdaj ostajata zunaj dosega ruskih kopenskih sil. Trenutno so ukrajinski položaji severno od Slovjanska tarče obstreljevanja v okviru priprav na napad.

Po najnovejših podatkih britanske vojaške obveščevalne službe naj bi v regiji prihajalo do močnega obstreljevanja. Ruske sile namreč na Severodonetsk pritiskajo prek Iziuma na severu in Popasne na jugu. Ob tem so ocenili, da naj bi se Rusija zelo verjetno pripravljala na poskus napotitve večjega števila rezervnih enot v Donbas.

Hodorovski se sicer strinja z napovedmi visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije Josepa Borrella: "Presenetil me je, vendar je povedal nekaj resničnega: to vprašanje se ne bo reševalo za pogajalsko mizo, ampak na bojišču."

Rusija in Turčija na pogovorih o obnovi dobave žita iz Ukrajine

Na srečanju turških in ruskih generalov v Moskvi je bil dosežen dogovor, da bodo v prihodnjih tednih potekala pogajanja med Turčijo, Rusijo, Ukrajino in ZN za obnovitev dobave žita po Črnem morju, je sporočilo turško obrambno ministrstvo in dodalo, da je iz pristanišča v ukrajinskem mestu Mariupol odplula turška tovorna ladja. Na srečanju generalov je bil dosežen dogovor za pogajanja med Turčijo, Rusijo, Ukrajino in ZN, ki bodo potekala v prihodnjih tednih v Turčiji po srečanju Ukrajine in ZN.