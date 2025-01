Ukrajina potrebuje delovno silo, domov bi vračala begunce

"Številni Ukrajinci resno razmišljajo o vrnitvi domov," je prejšnji teden med obiskom Berlina zatrdil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Černišov. Kot je pojasnil, v Ukrajini zaradi upada števila prebivalcev potrebujejo delovno silo zlasti v proizvodnji orožja, energetskem sektorju in pri obnovi države.

Kdor se bo vrnil v domovino in se tam zaposlil v teh sektorjih, bo imel posebna zagotovila. "Če boste delali v elektrarni, vas ne bodo vpoklicali. To bomo zagotovili," je dejal Černišov, ki vodi ministrstvo za narodno enotnost. Tega so v Ukrajini ustanovili decembra prav za spodbujanje vračanja beguncev nazaj v domovino.