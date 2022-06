Ukrajina prepovedala javno predvajanje ruske glasbe

Kot poroča The Kyiv Independet , bodo prepovedi v veljavi, vse dokler Ukrajina ne povrne vseh izgubljenih teritorijev. Poslanec Jaroslav Železnjak je na svojem Telegram kanalu zapisal, da so zakon podprli 303 poslanci.

"Za obdobje do osvoboditve vseh okupiranih ukrajinskih ozemelj in prenehanja agresije Ruske federacije je prepovedana reprodukcija avdiovizualnih del, ki jih izvajajo državljani in prebivalci agresorske države na radiu, televiziji, v javnem in zasebnem prevozu, v izobraževalnih ustanovah, kulturnih in prostočasnih ustanovah, hotelirstvu, kinematografih, javnih prostorih ipd.," je besedilo zakona citiral Železnjak.

Odločitev o prepovedi uvoza in distribucije ruskih knjig in publikacij pa je podprlo 306 poslancev ukrajinskega parlamenta.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sredi maja podpisal zakon, ki prepoveduje delovanje enajstih opozicijskih strank zaradi proruskih stališč. Največja med njimi je stranka Opozicijska platforma za življenje, ki jo vodi Putinu naklonjeni Viktor Medvedčuk. Ta se trenutno nahaja v ukrajinskem priporu. Stranka je pred rusko invazijo v 450-članskem parlamentu imela 44 sedežev.