Ukrajina: Pripravljeni smo, ofenziva se lahko začne jutri ali pojutrišnjem

Med intervjujem je tudi potrdil, da se nekatere Wagnerjeve najemniške sile umikajo iz mesta Bakhmut, prizorišča najbolj krvave bitke v vojni doslej – vendar je dodal, da se "premeščajo na druge tri lokacije" in da Wagner ostaja vključen v boje. Prav tako je zatrdil, da je "povsem miren" glede ruskega nameščanja jedrskega orožja v BelorusijI ter da to zanje ni "nobena novica" .

Ukrajina sicer že mesece načrtuje in najavlja protiofenzivo, nekateri predstavniki vojske in vlade pa so v preteklih dneh dejali, da se je ta v resnici že začela. Ukrajina naj bi z začetkom obsežnih ofenzivnih akcij odlašala, saj si je prizadevala izuriti čim večje število enot in dobiti vso potrebno opremo s strani zahodnih zaveznikov. Ves ta čas pa so se ruske sile vzdolž večstokilometrske črte pripravljale na obrambo.

BBC navaja, da je veliko na kocki, saj mora vlada v Kijevu ljudem v Ukrajini – in zahodnim zaveznikom – pokazati, da lahko prebije ruske črte in ponovno zavzame nekaj izgubljenega ozemlja. Danilov je dejal, da bodo oborožene sile začele napad, ko bodo poveljniki ocenili, da lahko dosežejo najboljši rezultat. Na vprašanje, ali so ukrajinske oborožene sile pripravljene na ofenzivo, je odgovoril: "Vedno smo pripravljeni. Tako kot smo bili vedno pripravljeni braniti svojo državo. In to ni vprašanje časa."