Ukrajina: razkrili mrežo spolnih zlorab ruskih otrok

Ukrajinsko-ruska združba naj bi v času svojega delovanja izkoristila na desetine mladoletnih, med tem pa dogodke spolnih aktov dokumentirala s fotografijami in videoposnetki, ki so se kasneje prodajali prek spleta.

S trgovanjem otroške pornografije in otrok je bil povezan tudi ukrajinski moški. Sodeloval naj bi z več Rusi, ki so jih že uspeli identificirati, a jih zaradi vojne ne morejo preganjati, postopek pa je zastal. Ukrajinec je v hišnem priporu, ob njegovi aretaciji pa so s pomočjo najdenih posnetkov uspeli identificirati 15 otrok. Če ga spoznajo za krivega, ga čaka do pet let zapora. "Ko datoteke pridejo na splet, je njihovo širjenje izredno težko zaustaviti, izjemno frustrirajoče pa je tudi to, da vseh krivcev zaradi vojne ne moremo preganjati," so sporočili s tožilstva.

Odkrili več kot 100.000 posnetkov in fotografij

S preiskavo kriminalne združbe so začeli junija, ko je ukrajinska kriminalistična spletna enota prejela prve informacije o tem, da se v kijevski regiji s spleta prenaša večja količina otroške pornografije. Mesec dni kasneje so organi pregona ob preiskavi hiše v Buchi odkrili več map, v katerih se je nahajalo najmanj 100.000 fotografij in videoposnetkov otroške pornografije.

"Takoj smo začeli s poskusi identificiranja žrtve, otrok. Presenečeni smo bili, ko smo ugotovili, da jih večina prihaja iz Rusije. Zaenkrat smo identificirali 15 mladoletnikov, vendar jih je bilo v mrežo vpletenih še veliko več, več deset," je povedal višji tožilec v okrožju Kijev Oleh Tkalenko, ki je vodil preiskavo. Najmlajši vpleteni so stari devet let, prihajajo pa iz vseh delov Rusije.