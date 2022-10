Ukrajina se je prebila proti Hersonu, ZDA obljubljajo nove raketne sisteme

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so osvobodili nova naselja v več regijah. Na vzhodu so ukrajinske sile prodrle v regijo Lugansk, ki jo je okupirala Rusija. Zelenski je v svojem večernem nagovoru narodu dejal, da se "na mnogih območjih nadaljujejo hudi spopadi", vendar podrobnosti ni navedel.

V soboto so njegove sile ponovno zavzele pomembno središče mesta Liman na vzhodu, ki leži blizu regionalne meje z Luganskom. Ruska vojska je Liman spremenila v logistično bazo, zato je bil to za Putina hud udarec, poroča BBC. Ruske sile v Lugansku so sporočile, da so ukrajinske enote prodrle nekaj kilometrov v regijo Lugansk. Glede na poročila se Ukrajinci pomikajo proti zasedenima mestoma Kremenna in Svatove.