Ukrajina se pripravlja na ostro zimo, medtem ko ruski napadi hromijo elektrarne

Milijoni Ukrajincev bodo najverjetneje živeli z izpadi elektrike – kar je vsakodnevni pojav po vsej državi – vsaj do konca marca, je v ponedeljek dejal Sergej Kovalenko , vodja podjetja YASNO, ki Kijevu zagotavlja energijo. Dejal je, da delavci hitijo, da bi dokončali popravila, preden pride zimski mraz. "Založite se s toplimi oblačili, odejami, razmislite o možnostih, ki vam bodo pomagale prestati dolg izpad," je dejal Kovalenko. "Bolje je to storiti zdaj, kot pa biti nesrečen."

Predsednik Volodimir Zelenski je ljudi pozval, naj varčujejo z energijo, zlasti na močno prizadetih območjih, kot so Kijev, Vinica na jugozahodu, Sumi na severu in Odesa ob Črnem morju. Moskva se je na vojaške neuspehe v zadnjih tednih namreč odzvala z množico raketnih napadov na energetske objekte in po besedah Zelenskega so ruske rakete onesposobile polovico energetske zmogljivosti države. "Sistematična škoda našemu energetskemu sistemu zaradi napadov ruskih teroristov je tako velika, da bi morali biti vsi naši ljudje in podjetja pozorni in prerazporediti svojo porabo čez dan," je dejal Zelenski v svojem nočnem video nagovoru, poroča Reuters . "Poskusite omejiti svojo osebno porabo električne energije."

Državljani v nedavno osvobojenem južnem mestu Herson, kjer so po besedah Kijeva ruske čete pred odhodom v začetku tega meseca uničile kritično infrastrukturo, lahko zaprosijo za premestitev na območja, kjer so vprašanja varnosti in ogrevanja manj pereča. Podpredsednica vlade Irina Vereščuk je v sporočilu za prebivalce Hersona – zlasti starejše, ženske z otroki in tiste, ki so bolni ali invalidi – objavila številne načine, kako lahko prebivalci izrazijo zanimanje za odhod. "Za zimsko obdobje vas lahko evakuirajo v varnejše regije v državi," je zapisala in navedla tako varnostne kot infrastrukturne težave.

V ponedeljek zvečer je ukrajinski predsedniški svetovalec Mikhailo Podoljak dejal, da Rusija, zdaj ko so njene enote pobegnile iz Hersona, mesto bombardira z druge strani reke Dnipro. "Nobene vojaške logike ni: hočejo se le maščevati domačinom," je tvitnil. Moskva zanika, da bi namerno ciljala na civiliste v tem, kar imenuje "posebna vojaška operacija", da bi Ukrajino rešila nacionalistov in zaščitila rusko govoreče skupnosti. Je pa konec prejšnjega tedna ruska državna tiskovna agencija poročala, da je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da so izpadi elektrike in ruski napadi na energetsko infrastrukturo posledica nepripravljenosti Kijeva na pogajanja. Kijev in Zahod dejanja Rusije opisujeta kot neizzvano agresivno vojno.

Obstreljevanje jedrskih elektrarn

Tudi po tem, ko so se ruske enote iz okolice Hersona premaknile v industrijsko regijo Donbas, na vzhodu še naprej divjajo bitke. Moskva krepi svoje sile na območja, ki jih še vedno drži v svojih rokah, in izvaja lastno ofenzivo vzdolž odseka frontne črte zahodno od mesta Doneck, ki jo od leta 2014 držijo njeni pooblaščenci. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je v torek sporočil, da so njegove sile odbile številne ruske napade na več območjih v regiji Doneck. "Sovražnik ne neha obstreljevati položajev naših čet in naselij v bližini kontaktne črte," so zapisali in dodali, da Rusi še naprej napadajo kritično infrastrukturo in domove civilistov.