Ukrajina se pripravlja na protiofenzivo v Bahmutu

Po sobotnih podatkih britanskih obveščevalcev je vzhod Bahmuta v rokah skupine Wagner, zahod pa še vedno pod nadzorom ukrajinske vojske. Nekateri vojaški strokovnjaki dvomijo v smiselnost nadaljnjih prizadevanj za obvladovanje Bahmuta, a poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski pravi, da s tem pridobivajo čas za pripravo na protiofenzivo.

"Največji junaki zdaj so branilci, ki držijo na svojih plečih vzhodno fronto in povzročajo največje možne izgube. Ne prizanašajo ne sebi ne sovražniku," je navedel v sobotnem sporočilu. "Treba je pridobiti čas za ustvarjanje rezerv in začetek protiofenzive, ki ni več daleč," je dodal.

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je v videu, objavljenem v soboto, sporočil, da so njegovi borci blizu administrativnemu središču Bahmuta. Na posnetku stoji na strehi visoke stavbe in kaže proti poslopju v daljavi. "To je stavba mestne uprave, to je središče mesta. To je kilometer in 200 metrov stran," je dejal, medtem ko je v ozadju slišati bobnenje.