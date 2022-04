Ukrajina v Kijevu 'obglavila' spomenik rusko-ukrajinskega prijateljstva

"Potrebno je bilo nekaj truda, a sovjetsko skulpturo dveh delavcev smo do večera uspešno razstavili," je na spletu sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko , ki je prisostvoval uničenju simbola rusko-ukrajinskega prijateljstva. Kot je dejal pred tem, je Rusija svoj odnos do Ukrajine zaznamovala z "barbarsko željo po uničenju naše države in miroljubnih Ukrajincev".

A pri razstavljanju kipa je prišlo tudi do "simboličnega" zapleta. "Ko so skulpturo poskušali dvigniti z žerjavom, je ruskemu delavcu simbolično odpadla glava," je dejal župan. Na spletu so se kmalu po nenamernem incidentu pojavile fotografije in posnetki "obglavljenega" kipa. Najprej so se namreč lotili odstranjevanja ruskega delavca, nato pa so nadaljevali z razstavljanjem še ukrajinskega. "Na enak način moramo z naše zemlje odstraniti in pregnati tudi sovražnika in ruskega okupatorja," je dodal Kličko.