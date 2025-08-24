Bidnova administracija dovolila, Trumpova preprečuje: rakete ATACMS ne smejo tolči po Rusiji

Rakete ATACMS, ameriške rakete dolgega dosega, ne smejo tolči po ciljih v Rusiji, saj Ukrajina ne dobi Pentagonove zelene luči za uporabo tovrstnega orožja, poročajo mediji v ZDA. Medtem je ukrajinski dron zadel območje ruske jedrske elektrarne v obmejni regiji Kursk. Iz sveta se medtem vrstijo čestitke, Ukrajina namreč slavi dan neodvisnosti od nekdanje Sovjetske zveze, ki pa ga že četrtič praznuje v znamenju ruske agresije.

Pentagon naj bi že več mesecev Ukrajini preprečeval uporabo ameriških raket dolgega dosega ATACMS za napade na cilje v Rusiji, je ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal ameriški časnik Wall Street Journal. Šlo naj bi za del prizadevanj Washingtona, da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina spodbudili k mirovnim pogovorom.

Raketni sistem ATACMS FOTO: Profimedia icon-expand

Ukrajini je uporabo omenjenih raketnih sistemov za napade na cilje v Rusiji dovolila prejšnja ameriška administracija pod vodstvom Joeja Bidna. Predsednik ZDA Donald Trump pa je še pred inavguracijo nasprotoval tej odločitvi in jo označil za napako. "Zakaj to počnemo? S tem le stopnjujemo vojno. Tega se ne bi smelo dovoliti," je dodal. Po navedbah uradnikov naj bi bila uporaba raket ATACMS Ukrajini zavrnjena v okviru mehanizma, ki ga je oblikoval podsekretar v Pentagonu Elbridge Colby. Prek mehanizma naj bi odločali o zahtevah Kijeva za uporabo orožja dolgega dosega ameriške proizvodnje ter orožja, ki ga Ukrajini zagotavljajo evropske zaveznice in ki temelji na ameriških obveščevalnih podatkih in komponentah. Podobnemu mehanizmu naj bi bile tako podvržene tudi britanske rakete Storm Shadow, saj so odvisne od ameriških obveščevalnih podatkov, je poročal britanski Guardian.

Ukrajinski dron zadel območje jedrske elektrarne v Rusiji

Ukrajina in Rusija medtem nadaljujeta medsebojne napade.

Več ruskih regij je bilo ponoči tarča napadov z droni. Po enem od napadov je v jedrski elektrarni v ruski regiji Kursk izbruhnil požar. Napad z dronom na jedrsko elektrarno Kursk je povzročil manjšo škodo in nekoliko zmanjšal zmogljivosti elektrarne. Napad ni terjal žrtev, požar pa so po navedbah vodstva elektrarne hitro pogasili. Raven sevanja na lokaciji in v okolici ni presegla normalnih meja, so dodali. Nad pristaniščem Ust-Luga v ruski regiji Leningrad je bilo medtem sestreljenih okoli deset ukrajinskih dronov, njihovi ostanki pa so padli na terminal, s katerim upravlja ruski izvoznik utekočinjenega plina Novatek, in povzročili požar. Lokalne oblasti ne poročajo o morebitnih žrtvah napada. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči nad več ruskimi regijami sestrelila 95 ukrajinskih dronov. V ruskem napadu z droni na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk pa je bila ubita ena oseba, več objektov je bilo poškodovanih, so danes po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočile lokalne oblasti.

Grenko praznovanje

Ukrajina sicer prav danes obeležuje dan neodvisnosti, ki bo že četrtič minil v znamenju ruske agresije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem zatrdil, da si prizadevajo zgraditi odporno državo, da bodo prebivalci lahko živeli v miru in varnosti. "Gradimo Ukrajino, ki bo dovolj močna, da bo lahko živela v varnosti in miru. Da bodo tukaj, na tem trgu, na našem Trgu neodvisnosti, pod našimi zastavami, na naši zemlji, naši otroci in vnuki praznovali dan neodvisnosti. V miru. V tišini," je poudaril Zelenski. Pri tem se je za čestitke ob dnevu neodvisnosti med drugim zahvalil tudi predsedniku ZDA. "Ko obeležujete ta pomemben dan, vedite, da ZDA spoštujejo vaš boj, vaše žrtve in verjamejo v vašo prihodnost kot neodvisne države. Zdaj je čas za končanje tega nesmiselnega ubijanja. ZDA podpirajo izpogajano rešitev, ki vodi do trajnega miru, ustavlja prelivanje krvi in ohranja suverenost in dostojanstvo Ukrajine," je v čestitki zapisal Trump. Zelenski je na svojem računu na omrežju X objavil med drugim še čestitke britanskega premierja Keirja Starmerja, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, kitajskega predsednika Ši Džinpinga, turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob čestitki poudarila, da svobodna Ukrajina pomeni tudi svobodno Evropo: "Z vami smo, dokler bo potrebno. Ker svobodna Ukrajina pomeni svobodno Evropo," je zapisala. "Vaš pogum in upanje na mir sta nam vsem v navdih. Stojimo vam ob strani. Naša prihodnost je skupaj v Evropski uniji. Slava Ukrajini," je dodal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Nemški kancler Friedrich Merz je v čestitki izpostavil stalno podporo Berlina Kijevu pri obrambi pred rusko agresijo. "Medtem ko država obeležuje dan neodvisnosti, ji trdno stojimo ob strani - danes in v prihodnosti.". Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je medtem ob dnevu neodvisnosti ponovil, da Ukrajina ne brani le svojih meja, temveč tudi na pravilih utemeljen mednarodni red. "Neodvisnost Ukrajine je temelj evropske varnosti. Hvaležni smo vsem našim partnerjem, ki nam stojijo ob strani. Naša enotnost je bistvena za prevlado resnice in pravice," je dodal. Vodja predsednikovega urada Andrij Jermak pa je sporočil, da je v Kijev prispel kanadski premier Mark Carney. "Na ta poseben dan - dan neodvisnosti Ukrajine - je za nas še posebej pomembno, da čutimo podporo naših prijateljev. Kanada nam je vedno stala ob strani," je dodal.

Volodimir Zelenski in Mark Carney FOTO: AP icon-expand

Poleg kanadskega premierja je na slovesnost v Kijev ob današnjem prazniku prispel tudi odposlanec predsednika ZDA Keith Kellogg. Ukrajina dan neodvisnosti obeležuje v spomin na sprejetje deklaracije o neodvisnosti 24. avgusta 1991, s katero se je država osamosvojila od nekdanje Sovjetske zveze. V preteklosti so ob prazniku v Kijevu organizirali vojaško parado, predlani pa so namesto tega vzdolž glavne ulice v središču prestolnice postavili na ogled uničene ruske tanke in drugo vojaško opremo.

Popoldanski shod na Prešernovem trgu