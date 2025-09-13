Svetli način
Ukrajina

Ukrajina z droni nad eno največjih ruskih rafinerij

Ufa, 13. 09. 2025 19.25 | Posodobljeno pred eno minuto

T.H. , STA
Ukrajina je z droni napadla rafinerijo družbe Bašneft v bližini ruskega mesta Ufa. Rafinerija je bila poškodovana, izbruhnil je požar, poročajo tuje tiskovne agencije, ki navajajo lokalne predstavnike.

"Danes je bila rafinerija Bašnefta tarča terorističnega napada z droni," je na Telegramu sporočil vodja ruske regije Baškortostan Radij Kabirov. Mesto napada je od ukrajinske meje oddaljeno kakih 1400 kilometrov.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki drona nad rafinerijo tik pred eksplozijo in nato oblak dima, ki se dviga nad objektom.

Po navedbah Kabirova so en dron sestrelili, drugi je padel na rafinerijo. Sporočil je, da žrtev ni bilo, škoda pa po njegovih besedah ni velika.

Ukrajina z droni pogosto napada ruske rafinerije. Po vrsti napadov to poletje je bila v nekaterih ključnih zmanjšana proizvodnja, zaradi česar so se v Rusiji dvignile maloprodajne cene bencina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rafinerija Bašnefta v Ufi naj bi bila ena največjih v Rusiji.

'To so agresivna in nevarna dejanja', 'Branili bomo vsak pedenj ozemlja Nata'

