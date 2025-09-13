Ukrajina z droni nad eno največjih ruskih rafinerij

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki drona nad rafinerijo tik pred eksplozijo in nato oblak dima, ki se dviga nad objektom.

"Danes je bila rafinerija Bašnefta tarča terorističnega napada z droni, " je na Telegramu sporočil vodja ruske regije Baškortostan Radij Kabirov . Mesto napada je od ukrajinske meje oddaljeno kakih 1400 kilometrov.

Po navedbah Kabirova so en dron sestrelili, drugi je padel na rafinerijo. Sporočil je, da žrtev ni bilo, škoda pa po njegovih besedah ni velika.

Ukrajina z droni pogosto napada ruske rafinerije. Po vrsti napadov to poletje je bila v nekaterih ključnih zmanjšana proizvodnja, zaradi česar so se v Rusiji dvignile maloprodajne cene bencina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rafinerija Bašnefta v Ufi naj bi bila ena največjih v Rusiji.